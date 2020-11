Ora Facebook mostra chi ha vinto le elezioni americane

Facebook mostrerà il vincitore delle elezioni USA. Ad annunciarlo è proprio il social network e, stando proprio a quanto dichiarato da Facebook stesso, ciò servirà a mostrare agli elettori una proiezione accurata in base al numero dei voti scrutinati. In questo modo, il social proverà a dare un taglio alle fake news circolate negli ultimi giorni.

La disinformazione corre veloce sui social network, in particolare in eventi di grande portata come quello delle elezioni del Presidente della Repubblica statunitense. Nonostante i voti siano ancora sotto scrutinio, sono molte le fake news circolate su pagine e profili relativi alla vittoria di uno o dell’altro candidato. In attesa di sapere se verrà riconfermato Donald Trump o se la Casa Bianca passerà sotto il comando di Joe Biden, Facebook ha scelto di mettere a punto un sistema in grado di vigilare sulla veridicità delle informazioni, portando avanti una battaglia a tutela dei suoi utenti che ormai va avanti da tempo.

Facebook, ecco come mostrerà chi ha vinto le elezioni USA

Per effettuare un servizio efficace, Facebook e Instagram – per l’occasione insieme al fratello maggiore – invieranno ai propri utenti una serie di notifiche. Attraverso di esse, verrà comunicata la conferma del nome del nuovo presidente, non appena l’informazione sarà confermata da fonti ufficiali.

Gli annunci verranno inviati sotto forma di grandi banner, ben visibili e posizionati nella parte alta della homepage di Facebook e di Instagram. Con un titolo in grado di confermare in maniera intellegibile il risultato, “A Presidential Winner Has Been Projected”, e una didascalia con il nome del candidato vincitore il social network annuncerà il risultato.

Il messaggio si baserà sulle proiezioni effettuate da alcuni di grandi testate giornalistiche e agenzie di stampa che, durante lo spoglio, rilasciano informazioni via via più precise grazie al numero di voti sempre maggiore. Nello specifico, Facebook si baserà sulle informazioni rilasciate da Reuters, The Associated Press, Cnn, Fox News, NBC News, ABC News e CBS News.

Facebook e le presidenziali USA, gli altri provvedimenti contro le fake news

Non è l’unico provvedimento preso da Facebook durante le elezioni americane, questo relativo all’annuncio del vincitore. Il social network ha infatti deciso di inserire nei post pubblicati da Donald Trump e Joe Biden un link verso il Centro informazioni sul voto, una sezione creata appositamente per le elezioni e disponibile per chiarire dubbi o incertezze riguardante l’appuntamento elettorale in corso.