Facebook Messenger, ora puoi vedere i video insieme agli amici

Si chiama Watch Together ed è la nuova funzione di Facebook Messenger che tutti stavano aspettando: guardare un video insieme ad un amico su Messenger, per commentarlo insieme. Ma non via chat: in diretta video per avere la sensazione di essere insieme, sullo stesso divano o nella stessa stanza a vedere lo stesso contenuto.

Per lanciare questo nuovo servizio Facebook ha coinvolto la fitness trainer Melissa Alcantara, per creare un serie di video-allenamenti da guardare (e da fare) insieme ai propri amici. Questo dimostra chiaramente come Facebook Watch Together abbia anche un notevole potenziale da offrire ai creator, oltre che agli utenti comuni. Watch Together, inoltre, va a fare diretta concorrenza a Watch Parties di Twitch, che permette agli utenti di vedere insieme i contenuti di Amazon Prime Video. La visione di video online insieme agli amici, quindi, sta diventando un servizio che non si può non offrire ai propri utenti senza rischiare che lo vadano a cercare altrove.

Watch Together, come funziona

Tramite Watch Together è possibile vedere video insieme agli amici con i quali siamo in videochiamata su Facebook Messenger, oppure all’interno di una Stanza. Nel primo caso il numero massimo di partecipanti è 8, nel secondo addirittura 50.

Per lanciare la funzione basta entrare in Messenger e avviare una normale videochiamata verso i contatti con i quali vogliamo vedere il video, poi bisogna fare uno swipe verso l’alto e scegliere dal menu “Guarda insieme“. A questo punto verranno suggeriti dei contenuti da guardare, ma si possono anche navigare delle categorie per cercare il video da vedere insieme.

E’ anche possibile scegliere un video tra quelli già guardati (e questo aumenterà il tasso di viralità di molti contenuti) oppure guardarne uno dei video che abbiamo caricato noi stessi su Facebook.

Watch Together per i creator

Chi crea per mestiere contenuti video per i social potrà sfruttare in molti modi Watch Together. Artisti, musicisti, DJ e persino istruttori di palestra (come dimostra la scelta di Melissa Alcantara come testimonial) possono interagire con i propri fan in tempo reale.

I fan stessi possono fare community incontrandosi su Watch Together per vedere l’ultimo video del loro creator preferito e commentarlo insieme. Oppure invitare a guardarlo chi ancora non conosce il creator, per allargare la fan base.