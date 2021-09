Fairphone 4: lo smartphone Eco ora è anche potente

E’ appena stato presentato il nuovo Fairphone 4, quarta incarnazione dello smartphone costruito seguendo principi etici ed ecologici: niente lavoro sottopagato, minor impatto ambientale possibile, alto tasso di riciclabilità dei materiali e molte componenti sostituibili.

Nella sua quarta versione, però, il Fairphone è anche 5G e molto più potente: finalmente ha un hardware di buon livello, da medio gamma 2021 a tutti gli effetti. Fairphone lo definisce “Uno smartphone di qualità incentrato sulla sostenibilità" e no ha tutti i torti: è di sicuro lo smartphone con la maggiore durabilità sul mercato e uno dei pochissimi con batteria sostituibile. Il lato b della medaglia, ovviamente, è una impermeabilità molto scarsa: potendo essere aperto a mani nude, questo smartphone non va oltre la certificazione IP54. Di contro, però, ottiene un “indice di riparabilità" elevatissimo: 9,3 punti su 10.

Fairphone 4: caratteristiche tecniche

Il Fairphone 4 ha un chip Qualcomm Snapdragon 750G, non certo l’ultimo arrivato ma più che sufficiente per una gran parte dei compiti a cui è destinato oggi uno smartphone. Le configurazioni di memoria RAM e spazio di archiviazione sono 6/128 o 8/256 GB.

Lo schermo è un display LCD da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+. C’è il sensore d’impronte, ma è montato lateralmente e non sotto lo schermo.

Non male il comparto fotografico: un sensore frontale da 25 MP con HDR e due posteriori entrambi da 48 MP, di cui uno ultra grandangolare da 120 gradi.

La connettività è molto buona: troviamo infatti il 5G (dual SIM), il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 5 dual band, NFC e connettore USB-C per la ricarica. La batteria è da 3.900 mAh, abbondante.

Poi ci sono tutte le caratteristiche a favore dell’ambiente: il corpo del telefono è in alluminio proveniente da produttori certificati, l’oro delle componenti elettroniche è certificato Fairtrade, la cover è in plastica riciclata al 100%, la batteria può essere sostituita, così come le fotocamere posteriori e lo schermo.

Fairphone 4: quanto costa

Fairphone 4 non costa poco, anzi: ha un prezzo sopra la media dei concorrenti di pari caratteristiche. Prezzo giustificato dai maggiori costi di produzione derivanti dall’uso di materie prime e fornitori certificati.

Fairphone 4 in versione 6/128 GB costa 579 euro, la versione 8/258 costa 648 euro. Non è ancora disponibile, ma è preordinabile anche in Italia sul sito Fairphone.