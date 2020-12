Fastweb o TIM? Qual è la migliore offerta Internet Casa?

Gli operatori di telefonia fissa presenti sul mercato italiano propongono offerte a prezzi molto competitivi, caratterizzate dal fattore all inclusive. Tra le migliori promozioni Internet casa ci sono la fibra di Fastweb e quella di TIM.

Quali sono le differenze fra le due proposte? E per quale motivo si dovrebbe preferire l’offerta di Fastweb a quella di TIM o viceversa? Di seguito sarà presentato un confronto tra le due offerte in versione fibra ottica.

L’offerta Internet casa di Fastweb

L’offerta Internet casa di Fastweb è chiamata Fastweb Casa e ha un costo fisso di 29,95 euro al mese. Il punto di forza della promozione è dato dal fatto che non ci sono vincoli di tipo contrattuale né rimodulazioni nel corso del tempo.

Con Fastweb, in pratica, paghi solo quello che vedi, ovvero quello che è scritto sul contratto della fornitura di servizi Internet al momento della sottoscrizione. La promozione include i seguenti servizi:

• il modem FASTGate in comodato d’uso gratuito;

• l’attivazione gratuita;

• una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, che permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

• il servizio di assistenza MyFastweb;

• il WOW FI, ovvero la rete Wi-Fi dell’operatore;

• il WOW Space, che è un cloud gratuito per il primo mese con spazio illimitato.

Nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, l’offerta potrà essere attivata in versione FTTC, con velocità massima in download di 200 Mega e in upload di 20 Mega, o ADSL, con la quale navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

La promozione di Fastweb comporta i seguenti vantaggi:

• può essere attivata al costo di 25,95 euro al mese dai clienti Eni Gas e Luce;

• può essere integrata con 3 mesi gratis di NOW TV Entertainment, i quali avranno poi un costo di 9,99 euro al mese;

• può essere integrata con 3 mesi gratis di DAZN, che potrà poi essere mantenuto al costo di 8,99 euro al mese.

In aggiunta, è possibile attivare anche la promozione Fastweb Casa + Mobile, disponibile al costo scontato di 34,90 euro al mese: se si attiva Fastweb Mobile in singolo si dovranno infatti spendere 8,95 euro al mese. In questo modo si risparmierà sul costo totale delle due offerte.

Attivando questa offerta, oltre a tutti i vantaggi presenti in Fastweb Casa, si riceverà una SIM per navigare da mobile, nella quale sono inclusi i minuti illimitati, 50 Giga di Internet e 100 SMS. La SIM prevede anche 4 Giga di traffico in roaming e può essere attivata anche in caso di portabilità del proprio numero.

L’offerta Internet casa di TIM

L’offerta Internet casa in fibra ottica di TIM, con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload, si chiama Super Fibra. Può essere attivata anche nella versione:

• in fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• ADSL, per connettersi fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

La promozione include:

• la connessione a Internet illimitata;

• l’accesso gratuito a TIMVision, che è la streaming TV di TIM;

• Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile con un’offerta attiva attivando l’opzione gratuita TIM Unica, valida su di un massimo di 6 SIM TIM per linea telefonica fissa;

• Disney+ e TIM Vision+, che hanno un costo di 4,99 euro al mese con primo mese gratis;

• Google Nest Hub, attivabile a 1 euro al mese per 48 mesi;

• il Wi-Fi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

La Super Fibra di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale è incluso il costo del modem, pari a 5 euro al mese per 48 mesi. Al termine dei 48 mesi, la promozione continuerà ad avere lo stesso costo perché le chiamate gratuite incluse diventeranno a pagamento: i clienti avranno comunque la possibilità di rinunciare a questa opzione, disattivandola.

TIM o Fastweb? Consigli per scegliere

Alla luce di quanto esposto fin qui, è possibile fare alcune considerazioni per la scelta di una nuova connessione Internet casa. A livello di costi TIM e Fastweb hanno delle proposte molto simili. A livello di velocità di connessione, invece, la fibra di Fastweb in upload è leggermente superiore.

Modem e chiamate gratuite sono presenti in entrambi i casi, così come la possibilità di personalizzazione dell’abbonamento attraverso l’aggiunta di servizi legati all’intrattenimento in grado di soddisfare i gusti più diversi.

Fastweb è scelta perfetta per i già clienti Eni Gas e luce, mentre per chi fosse alla ricerca di una SIM con Internet mobile entrambi gli operatori propongono delle offerte che possono integrare il pacchetto base.

Posto che la comparazione è il meccanismo base da utilizzare per comprendere meglio quali sono le caratteristiche di due offerte che in apparenza appaiono molto simili tra loro, quali sono gli altri elementi che devono essere presi in considerazione?

Ciò che deve essere sempre verificato è la copertura della rete nel luogo in cui si abita: è proprio da questo parametro che dipenderà, infatti, la velocità di connessione massima alla quale si potrà navigare.

Per farlo sarà necessario effettuare la verifica della copertura tramite uno speed test. Lo strumento è disponibile sia sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una data offerta, sia su portali specializzati sull’argomento, come per esempio SOStariffe.it.

Si tratta di uno strumento gratuito sul quale sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo di casa e un indirizzo di posta elettronica: si riceveranno così direttamente via mail i risultati del test. Si potrà in questo modo sapere se si è raggiunti dalla fibra dei due operatori e fare delle valutazioni in merito.

Un terzo metodo attraverso il quale è possibile sapere se il luogo in cui si abita è già stato raggiunto dalla fibra FTTH, con la quale navigare fino a un massimo di 1 Giga in download, consiste nella lettura dell’elenco di tutte le città dove è presente tale tecnologia di rete che è consultabile sui siti ufficiali dei vari operatori.