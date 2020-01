Fattura elettronica, in un anno 2 miliardi di documenti inviati

20 Gennaio 2020 - C’è voluto meno tempo del previsto. Dopo qualche incertezza – e lamentela – iniziale, i contribuenti italiani hanno subito “fatto amicizia” con la fatturazione elettronica, utilizzandola in maniera piuttosto capillare. Nel primo anno di utilizzo, fa sapere il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Sistema di Interscambio ha ricevuto oltre 2 miliardi di documenti fiscali.

Resa obbligatoria per tutte le attività produttive, aziende e professionisti a partire dal 1 gennaio 2019 (fatta eccezione per le partite IVA al regime dei minimi o forfettarie, che ancora possono utilizzare documenti fiscali cartacei), la fatturazione elettronica tra privati garantisce vantaggi economici e organizzativi tanto alle imprese e ai professionisti, quanto ai “semplici” contribuenti. Inviare (e ricevere) documenti fiscali elettronici, infatti, fa risparmiare tempo, consente di integrare il processo di fatturazione in quello di produzione e velocizzare quello di pagamento.

Un anno di fattura elettronica: i numeri

Come accennato, il 2019 è stato un anno molto positivo per la fatturazione elettronica. Se si tiene conto che si tratta anche del primo anno di piena operatività (dal 2015 al 31 dicembre 2018 era obbligatoria solo per le aziende che operavano con la pubblica amministrazione), il quadro che emerge è addirittura più positivo.

Nei primi 12 mesi di fattura elettronica 3 milioni 865 mila soggetti hanno emesso 2 miliardi e 20 milioni di documenti fiscali, per un totale di 2.926 miliardi di euro fatturati. Il 2,42% delle fatture emesse è stato scartato per problemi di varia natura, così le fatture archiviate dal Sistema di Interscambio sono poco meno di 2 miliardi (1 miliardo 969 milioni, per l’esattezza). Di questi, il 54% è scambio di fatture tra aziende (B2B), il 44% tra aziende e clienti (B2C), mentre il restante 2% sono fatture scambiate tra aziende ed enti governativi (B2G).