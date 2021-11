Fattura elettronica verso la proroga e obbligo per forfettari

La Commissione europea torna a parlare di fatturazione elettronica e approva la richiesta dell’Italia, che chiede l’estensione dell’obbligo di e-fatture fino al 31 dicembre 2024 e di allargare la platea anche ai regimi forfettari.

Per il governo italiano la strada sembra in discesa. Dopo aver dimostrato che la fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta in deroga alle regole comunitarie in materia di IVA, ha permesso di contrastare l’evasione fiscale e semplificare la burocrazia, l’Ue ha dato parere positivo alle richieste dell’Italia. La Commissione europea il 5 novembre 2021 ha pubblicato una proposta di decisione di esecuzione che, se approvata dal Consiglio europeo, confermerà la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 2024. La novità più importante, però, riguarda coloro che fanno parte dei regimi forfettari: con l’approvazione del Consiglio Ue, l’Italia potrà estendere anche a loro l’obbligo di utilizzo delle e-fatture.

Obbligo di fattura elettronica: il parere dell’UE

A partire dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per le aziende e i liberi professionisti che possiedono una partita IVA, tranne per coloro che rientrano nel regime dei minimi e dei forfettari. La misura è stata introdotta dal governo italiano per contrastare l’evasione fiscale e sembra aver funzionato, consentendo in un solo anno di recuperare un gettito di oltre 2 miliardi di euro.

L'introduzione di obbligo di e-fattura è arrivata dopo la concessione del Consiglio europeo con la decisione 2018/593, che però è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021. Per questo motivo, l'Italia ha chiesto una proroga della misura fino al 2024, chiedendo inoltre che l'obbligatorietà fosse estesa anche ai regimi forfettari. Una richiesta lecita, dato che i vantaggi delle e-fatture sono così tanti che molti appartenenti ai regimi forfettari e dei minimi hanno aderito al sistema volontariamente.

Per sapere se l’obbligo di fattura elettronica sarà esteso anche ai forfettari e confermato fino al 2024, bisogna attendere la decisione finale del Consiglio Ue, che dovrà esprimere il parere sulla richiesta della Commissione. Un parere che difficilmente sarà negativo.

Fattura elettronica forfettari: cosa cambia

La fattura elettronica in Italia si è rivelato non uno sgradito obbligo, ma un valido strumento per aziende e liberi professionisti. L’utilizzo di un gestionale per l’emissione, l’invio e la ricezione delle e-fatture permette di risparmiare tempo e denaro, velocizzando i processi di contabilità del proprio business, oltre che a ridurre l’uso di carta e inchiostro, a beneficio anche dell’ambiente.

Per questo motivo, molti dei soggetti del regime forfettario hanno scelto di aderire alla fatturazione elettronica anche senza che ve ne fosse obbligo. Questo anche perché chi sceglie le e-fatture vede ridotto il termine di decadenza degli accertamenti fiscali da 5 a 4 anni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per chi è iscritto al regime dei forfettari, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione potrebbe voler dire nessun cambiamento, se si è tra quelli che hanno già compreso i vantaggi e acquistato un gestionale per le proprie fatture elettroniche.

