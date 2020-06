Fatturazione elettronica, buoni risultati anche nel 2020

Il lockdown e la crisi economica derivante dalla pandemia globale non hanno bloccato la crescita della fatturazione elettronica. Obbligatoria da oramai più di un anno, dopo un iniziale difficoltà e un periodo di adattamento per le grandi e piccole aziende, ora la fatturazione elettronica funziona a pieno regime. E lo testimoniano anche i numeri raggiunti dallo strumento.

In un’audizione alla Commissione Finanze della Camera, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha parlato di benefici economici derivanti dall’utilizzo della fatturazione economica per 3,5 miliardi di euro. Ma non solo. Il gettito IVA è aumentato di circa 2 miliardi, mentre si stima che la crescita delle imposte dirette sia stato di circa 580 milioni di euro. La fatturazione elettronica sta producendo gli effetti che tutti speravano: lotta all’evasione fiscale e maggior gettito fiscale.

Fatturazione elettronica, i numeri dei primi mesi del 2020

Un trend in crescita costante quello della fatturazione elettronica: nei primi 5 mesi del 2020 (compreso il periodo del lockdown) sono state inviate oltre 770 milioni di fatture da circa 3,3 milioni di operatori. Numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

