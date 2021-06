Fatturazione elettronica, i dati del primo trimestre 2021: cosa aspettarsi

I primi dati sulla fatturazione elettronica per il 2021 sono incoraggianti. Tra gennaio e marzo 2021 le fatture ricevute sono state circa il 3% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Dati che sembrano destinati a crescere, se seguiranno il trend di aumento già iniziato nell’ultimo trimestre del 2020.

Secondo i dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), nel 2020 la fatturazione elettronica ha subito una battuta d'arresto, dovuta soprattutto alle restrizioni del lockdown per la pandemia da Covid-19. Un anno di restrizioni, di attività che hanno chiuso la serranda e di diminuiti scambi commerciali, soprattutto in alcuni settori. Meno fatture inviate, ma anche meno errori di fatturazione: professionisti e aziende stanno imparando come emettere e inviare le proprie fatture elettroniche, anche grazie all'uso di software gestionali che permettono di facilitare il lavoro.

Fatturazione elettronica: i dati del primo trimestre 2021

L’AGID rilascia i dati sulla fatturazione elettronica ogni tre mesi per poter monitorare l’andamento di questo efficace strumento introdotto dal governo, che permette di contrastare l’evasione fiscale e aumentare il gettito fiscale. Risultati che, negli ultimi due anni, sono arrivati e si stanno consolidando. Nel 2020 i dati AGID hanno segnato una diminuzione delle fatture elettroniche emesse, dovuta però a una situazione del tutto particolare: il duro periodo del lockdown per la pandemia da Covid-19.

Passiamo ora ai dati. Nel 2020 i file ricevuti dal sistema d’interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sono stati 30.173.980, in calo rispetto ai 32.823.689. Solo il primo trimestre del 2020 i file fattura ricevuti sono stati 7.648.460, un dato inferiore ai 7.875.032 registrati tra marzo e aprile 2021.

Un dato importante perché è proprio da marzo 2020 che gli effetti della pandemia hanno iniziato a farsi sentire con un trend di diminuzione delle fatture, che erano passate dai 2.655.793di gennaio 2020 ai 2.452.352 di marzo per poi continuare a calare durante il lockdown e trovare un po’ di respiro a partire dalle riaperture di luglio. Nel 2021 invece questa tendenza si inverte e la fatturazione elettronica cresce dai 2.471.642 di gennaio a 2.610.124 di febbraio, per raggiungere a marzo i 2.793.266. Una crescita costante, che fa ben sperare per i prossimi mesi di questo anno.

Fatturazione elettronica: dove viene usata di più?

Secondo i dati di Libero SiFattura, la fatturazione elettronica viene utilizzata soprattutto al nord Italia con il 41% delle sue utenze. Il centro Italia si ferma al 21%, il sud al 27% e le isole al 10%. Le principali regioni dove si concentrano aziende e professionisti che ricorrono ai servizi del gestionale sono la Lombardia (17%), la Campania (15%), il Lazio (13%), Sicilia, Piemonte e Veneto (tutti e tre col 7%) e Puglia (6%).

D'altronde, gestire la fatturazione elettronica richiede il ricorso a un software gestionale che possa aiutare l'utente a tenere traccia della propria contabilità. Grazie a un gestionale si potranno emettere e inviare fatture, tenere traccia di quelle ricevute e diminuire i file scartati per errori di compilazione.