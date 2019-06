Fattura elettronica: in 6 mesi inviati quasi 920 milioni di documenti

Lo scetticismo iniziale è ormai definitivamente messo da parte. Tutti coloro i quali credevano che l’arrivo della fatturazione elettronica avrebbe messo in seria difficoltà il settore produttivo e quello contabile, sono oggi costretti a ricredersi. Divenuta obbligatoria il 1 gennaio 2019, la fattura elettronica ha dovuto scontare un’accoglienza tutt’altro che calorosa.

A meno di sei mesi dal suo lancio, però, la fattura elettronica ha superato ogni tipo di test ed è diventata definitivamente parte del “tran tran” quotidiano di liberi professionisti e partite IVA, di piccole e medie imprese e di aziende di grandi dimensioni. Lo certificano, da ultimo, i dati rilasciati nella seconda metà di giugno 2019 dall’Agenzia delle Entrate e discussi dai tecnici del Ministero per l’Economia e le Finanze nel corso di un tavolo tecnico sull’e-fattura.

Un processo di transizione favorito anche da piattaforme come Libero SiFattura, gestionali amministrativi che aiutano liberi professionisti e piccole e medie imprese nel controllare il flusso di fatturazione e il flusso di cassa. Siti di questo genere permettono di emettere e ricevere la fattura elettronica in maniera semplice e immediata, e non richiedono particolari conoscenze preliminari per creare fatture elettroniche che rispettano i canoni stabiliti dall’AgID.

Quante fatture elettroniche sono state inviate da gennaio a giugno 2019

Stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate, al 20 giugno 2019 sono stati inviati 918 milioni di documenti fiscali, di cui 916 milioni sono stati accettati dai server del Sistema di Interscambio e solamente 2 milioni scartati. Una percentuale di scarto di poco inferiore del 3%, che certifica come il meccanismo sia già parte dei processi produttivi e gestionali delle aziende e PMI italiane.

Un giro di fatture notevole, che hanno smosso 16,14 miliardo di euro e coinvolto 3,3 milioni di partite IVA. Tenendo conto che, al momento, l’obbligo riguarda “solo” 2,8 milioni tra liberi professionisti, PMI e aziende. Più della metà delle fatture elettroniche gestite dal Sistema di Interscambio arrivano da Lombardia e Lazio (312 milioni di e-fatture per la prima, 200 milioni per la seconda). Chiudono la classifica regionale il Molise e la Valle d’Aosta con 1,3 e 1,1 milioni di documenti fiscali inviati online.

