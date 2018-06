Fb, più trasparenza su inserzionisti

(ANSA) – BRUXELLES, 25 GIU – “Questa settimana annunceremo un cambio di politica sugli inserzionisti: sarà possibile conoscere tutte le attività pubblicitarie per una particolare pagina”. Lo ha annunciato Steve Satterfield, responsabile delle politiche pubblicitarie di Facebook, nel corso di una audizione al Parlamento europeo, spiegando che il modo migliore di affrontare il problema delle fake news è “aggiungere trasparenza” nel sistema. Per questo sarà lanciato uno strumento, ha precisato il vicepresidente di Facebook Joel Kaplan, che consentirà di vedere “perché gli utenti vedono certe pubblicità, chi le paga, e perché altri vedono altro. Questo è particolarmente importante nel caso di pubblicità politica”, ha sottolineato. E le informazioni, ha spiegato, saranno disponibili anche a chi non è nel target della specifica pubblicità su cui si stanno cercando informazioni.

ANSA | 25-06-2018 17:55