Festa del Papà: le offerte imperdibili per un regalo last minute

Il prossimo 19 marzo arriva la festa del papà e mancano pochi giorni per trovare un dono originale da regalare. Per chi è a caccia di un regalo last minute, magari con offerte imperdibili e consegna veloce, la risposta è offerta come al solito dal colosso dell’e-commerce Amazon.

I regali tech sono sicuramente i preferiti dai papà e non importa quale sia il budget: si potrà trovare sempre un dono per sorprenderlo e che sia a portata di qualsiasi tasca. Dagli smartwatch e smartband per i papà più sportivi, ai mouse ergonomici per gli appassionati di informatica, fino agli speaker Amazon Echo. E non mancano le idee regalo per le auto vintage, tra musicassette e trombe pluritonali. Ecco alcune idee regalo last minute e offerte da non perdere su Amazon per festeggiare al meglio i papà in questo marzo 2021.

Smartwatch per papà sportivi

Il dono ideale per i papà che amano lo sport è uno smartwatch per monitorare l’attività fisica, proprio come la Xiaomi Mi Band 5. Lo smartwatch leggero conta su uno schermo dinamico a colori AMOLED da 1,1 pollici, che permette di visualizzare l’attività sportiva, ma anche leggere notifiche e messaggi ricevuti sullo smartphone. La ricarica completa si effettua in 2 ore e a pieno regime la batteria ha un’autonomia di 14 giorni. e non solo, visto che può anche leggere le notifiche e i messaggi ricevuti sullo smartphone associato.

Xiaomi Mi Band 5 per papa sportivi

Altrimenti, per chi ha un budget più elevato si potrà puntare direttamente su un Apple Watch. Lo smartwatch della Mela è disponibile sia nella versione economica Apple Watch SE, che quella più performante di Apple Watch Serie 6. Entrambi sono dotati di un display quadrato ampio e GPS, che consente di rispondere anche alle chiamate o ai messaggi. Non mancano poi i sensori per controllare il ritmo cardiaco e monitorare gli allenamenti, mentre la versione Apple Watch 6 offre anche la funzione per controllare i livelli di ossigeno nel sangue.

Scopri Apple Watch SE e le sue funzioni

Mouse ergonomici per papà informatici e gamer

Può sembrare un regalo tech di poco conto, ma un mouse ergonomico è un dono perfetto per i papà costretti allo smart working in casa oppure per quelli appassionati di gaming. Si potrà optare per i modelli verticali come MX Mouse Verticale Wireless di Logitech, dispositivo che consente di manovrare il proprio computer o laptop in maniera completamente ergonomica, il cui prezzo vale l’investimento.

Il mouse verticale ergonomico di Logitech

Oppure si potrà optare per un modello dal classico design orizzontale, ma pur sempre ergonomico per una massima comodità di manovra e con ottime prestazioni, come il Trust Fyda Mouse Wireless ricaricabile.

Il mouse ricaricabile ergonomico di Trust

Amazon Echo e Fire TV Stick: le offerte da non perdere

Per i papà che adorano i dispositivi Echo di Amazon e ne fanno ampio uso, si potrà approfittare delle offerte in atto sul sito dell’e-commerce. I device Echo consentono di ascoltare musica, supportano l’assistente virtuale Alexa e offrono la possibilità di usare l’hub per gestire tutti i device smart della propria casa con un semplice comando vocale. Ecco i migliori Amazon Echo in offerta per la festa del papà 2021:

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite Ti presentiamo il nuovo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelli...

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in st...

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di raccontare una bar...

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente - Usa la tua v...

Resta sempre in contatto con gli altri - Effettua una chiamata se...

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo Dot è stato costru...

Nuovo Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa - Antracite Nuovo look, nuovo sound - Echo ti offre alti nitidi, medi dinamic...

Controlla la musica con la tua voce - Ascolta brani in streaming ...

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica,...

Dare vita alla tua Casa Intelligente è semplice – Con l'hub in...

Un audio che riempie la casa - Con Musica multistanza, puoi ascol...

Resta sempre in contatto con gli altri - Effettua una chiamata ve...

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo è stato costruito ...

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Bianco Schermo compatto e intelligente da 5,5”, con Alexa sempre pront...

Fai una chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari...

Gestisci calendari, crea una Lista di cose da fare, controlla il ...

Guarda film, serie TV e notiziari. Ascolta brani musicali, stazio...

Controlla dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la vo...

Personalizzalo scegliendo il tuo quadrante preferito o una foto. ...

Controlla la tua privacy con l’apposito pulsante Microfono/tele...

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto grigio chiaro

Resta in contatto con videochiamate e messaggi – Chiama amici e...

Tutto l’intrattenimento che desideri – Chiedi ad Alexa di mos...

Gestisci i dispositivi per Casa Intelligente – Controlla con la...

Personalizzalo – Mostra i tuoi album fotografici da Amazon, per...

Il compagno ideale per tutti i giorni – Segui una ricetta in vi...

Progettato per tutelare la tua privacy - Disattiva microfoni e te...

Anche se non sono in offerta, le Fire Tv Stick e Fire TV Cube di Amazon sono un regalo last minute sempre molto apprezzato e gradito.

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno stream...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare cont...

Migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netfli...

Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia ...

TV in diretta - Guarda la TV in diretta, un notiziario o un incon...

TV gratuita - Guarda film e serie TV da app come RaiPlay e YouTub...

Ascolta la musica - Ascolta contenuti in streaming da Amazon Musi...

Configurazione semplice e design discreto - Inseriscila in un ing...

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa ...

Audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby ...

Migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netfli...

Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia ...

Programmi TV ed eventi sportivi in diretta - Guarda eventi in dir...

TV gratuita - Guarda film e serie TV da app come RaiPlay e YouTub...

Ascolta la musica - Ascolta contenuti in streaming da Amazon Musi...

Configurazione semplice e design discreto - Inseriscila in un ing...

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD Fire TV Cube è il dispositivo Fire TV più veloce e potente di s...

Controlla soundbar e ricevitori A/V compatibili e cambia ingresso...

Chiedi ad Alexa di accendere la TV, abbassare le luci e riprodurr...

Grazie al potentissimo processore hexa-core, goditi l’accesso a...

Guarda i tuoi contenuti preferiti da Prime Video, Netflix, YouTub...

Fire TV Cube è progettato per tutelare la tua privacy. Per disat...

Regali last minute per papà appassionati di auto

Anche per i papà appassionati di auto sarà possibile trovare un’idea regalo last minute divertente e allo stesso tempo utile. Dal cane che muove la testa per decorare il cruscotto, ai copri volante al clacson pluritonale. Eccone alcune:

VOSAREA Figura di Cane Husky Che muove la Testa per Decorazione e Giocattolo Modello huskie piccolo e portatile per un uso durevole.

Il design dalle forme carine ha reso la tua auto o la tua stanza ...

Tutti i più sinceri adoreranno il modello di cane dei cartoni an...

Adatto per essere in macchina o perfetto come decorazione desktop...

Bel regalo per i tuoi amici, familiari e colleghi che amano la lo...

Coprivolante elegante in morbido silicone antiscivolo, decorazione per il volante dell’auto (Beige) Coprivolante in silicone morbido, design antiscivolo che facilita...

Il copriruota è realizzato in materiale siliconico resistente ed...

Il coprivolante è stato testato per resistere alle alte temperat...

Veloce e facile da installare, basta allungare il coperchio sopra...

Peso: 321 g; Si adatta ai volanti per auto con dimensioni compres...

2PCS 300DB tromba del treno, 12v clacson super forte doppio tono, clacson elettrico impermeabile per auto, moto, moto e barche, 1 paio 【300 dB super forte】 300 dB tromba per treno super forte: il ...

【Facile da installare】 Ti forniamo 2 fogli di ferro e 2 tappi...

【Doppio tono ad alta voce】 Il design del reflusso interno, fi...

【Impermeabile e antiruggine】 I clacson sono realizzati in mat...

【Ampia compatibilità】 Il clacson del treno è adatto a quasi...

Hama Cassetta Adattatore da Auto, Jack da 3,5 mm, Nero Colore: nero.

Famiglia prodotto: Car HiFi, navigazione.

Modello: Adattatore cassetta