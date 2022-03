Il regalo ideale per la Festa del papà? Uno smartwatch in offerta

Manca poco al 19 marzo, giorno di San Giuseppe e festa del papà durante la quale i figli (ma spesso in realtà sono le compagne-mamme) fanno i regali ai papà italiani. Regali che, inutile dirlo, negli ultimi anni sono sempre più tech. L’offerta sul mercato, d’altronde, è smisurata e il papà medio italiano raramente disdegna un gadget tecnologico.

Anzi, spesso lo desidera come nel caso degli smartwatch. Gli uomini italiani, infatti, amano sia gli orologi che la tecnologia e l’orologio smart diventa automaticamente il regalo ideale per papà. I produttori di smartwatch lo sanno benissimo e ne approfittano per tentarci con interessanti offerte da sfruttare per fare un regalo ai nostri padri (o, perché no, anche a noi stessi). Tra i produttori di smartwatch uno di quelli che fa i volumi di vendita maggiori è sicuramente Amazfit, brand facente capo all’immenso gruppo Xiaomi. Per la festa del papà, quindi, ben 3 smartwatch Amazfit sono in offerta (sia sul sito del produttore che su Amazon): Amazfit T Rex Pro, Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 e Amazfit GTS 3.

Amazfit T Rex Pro: l’offerta Amazon

Amazfit T Rex Pro è lo smartwatch dal design più sportivo e “rugged" della gamma Amazfit, è molto resistente agli utri e può monitorare oltre 100 attività sportive. Ha il GPS integrato e resiste all’acqua fino a 10 atmosfere.

Ha un prezzo di listino di 169,99 euro, ma è in sconto su Amazon a 139,90 euro (-30 euro, -18%).

Amazfit T-Rex Pro – Smartwatch robusto per lo sport outdoor

Amazfit T GTR 3 e GTR 3 Pro: l’offerta Amazon

GTR 3 Pro è il top di gamma di Amazfit e unisce un design pulito ed elegante, con un grande display AMOLED da 1,45 pollici, ad un elevato tasso tecnologico. Ben 150 le modalità di allenamento che è possibile misurare. La versione non Pro ha un display un po’ più piccolo, da 1,39 pollici, e non ha la connessione WiFi ma è altrettanto valido e curato nel design.

I due dispositivi hanno un prezzo, rispettivamente, di 199,90 euro e 149,90 euro e, per la festa del papà, vengono venduti con un Amazfit Neo in omaggio compreso nel prezzo. Amazfit Neo è un particolarissimo smartwatch dal design vintage e con una interfaccia molto spartana da gestire tramite 4 tasti fisici.

Per attivare l’offerta su Amazon è necessario fare click (o tap, da mobile) sulla scritta “Promozione disponibile" appena sotto al prezzo del prodotto.

Amazfit GTR 3 Pro – Schermo AMOLED da 1,45 pollici

Amazfit GTR 3 – Schermo AMOLED da 1,39 pollici

Amazfit GTS 3: l’offerta Amazon

Amazfit GTS 3 è un orologio smart ancora diverso nel design, decisamente più serio ed elegante e con quadrante leggermente rettangolare da ben 1,75 pollici (sempre AMOLED). Le caratteristiche tecniche sono quasi uguali a quelle di GTR 3, tranne la batteria che è meno potente.

Identico anche il prezzo, di 149,90 euro, e l’offerta: premendo su “Promozione disponibile" potremo ricevere gratis Amazfit Neo.

Amazfit GTS 3 – Schermo AMOLED da 1,75 pollici