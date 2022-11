Fibra con velocità 2,5 Gbps: le offerte con Internet veloce

Avere accesso alla migliori velocità di rete disponibile sul mercato è ciò che qualsiasi consumatore vorrebbe avere. Purtroppo, la fibra ottica a 2,5 Giga non è ancora una possibilità per tutti.

Il modo per conoscere se si potrà attivare un’offerta di questo tipo consiste nel verificare la propria copertura di rete e sapere, quindi, a quale tecnologia di connessione si potrà avere accesso.

Nelle prossime righe saranno presentate le offerte in fibra ottica che oggi permettono di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download. Ricordiamo, tuttavia, che tale valore si riferisce alla velocità nominale e non a quella reale.

Scopri le offerte in fibra ottica più veloci

Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta Internet casa di base di Vodafone – chiamata Internet Unlimited – ha un costo di 27,90 euro al mese (22,90 euro per i già clienti mobile) e permette di navigare su Internet senza limiti.

Oltre alla possibilità di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download con la fibra di tipo FTTH, la promozione si caratterizza per:

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo per le attivazioni che avverranno online;

il costo di attivazione di 5 euro al mese incluso per 24 mesi.

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra ottica di tipo FTTH, si potrà attivare la stessa promozione con rete FTTC o ADSL. Il costo sarà lo stesso, ma la velocità sarà sicuramente più bassa.

Fibra 2,5 gbps: confronta le migliori promozioni Internet casa

Oggi si potrà inoltre considerare l’offerta Internet Unlimited V-MAX, che ha un costo mensile di 32,90 euro al mese + un contributo una tantum di 9,99 euro.

Questa offerta si caratterizza non solo per la velocità di navigazione in download fino a 2,5 Giga, ma anche per:

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo per le attivazioni che avverranno online;

il costo di attivazione di 5 euro al mese incluso per 24 mesi;

il Super Wi-Fi 6 Extender , con il quale sarà possibile connettersi in ogni angolo della casa;

la Rete Sicura Family, la quale offerte protezione da virus e siti dannosi, con Parental Control, per fare in modo che anche i più piccoli possano navigare in modo totalmente sicuro.

Attiva una nuova offerta Internet casa con fibra 2,5 gbps

Un’altra offerta che si potrebbe poi considerare è Family Plan, la quale comprende, al costo di 34,90 euro al mese:

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo per le attivazioni che avverranno online;

il costo di attivazione di 5 euro al mese incluso per 24 mesi;

una SIM con minuti, messaggi e Giga illimitati ;

i primi 4 mesi di Pass Cinema e Entertainment NOW.

Offerte Internet casa di Fastweb a 2,5 Gbps

Fastweb Casa Light Fastweb Casa Fastweb Casa Plus Prezzo fisso mensile: 26,95 euro Prezzo fisso mensile: 29,95 euro Prezzo fisso mensile Include: la fibra ultraveloce;

le chiamate a consumo;

il modem FASTGate;

l’attivazione;

i corsi della Fastweb Digital Academy. Include: la fibra ultraveloce;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt di ultima generazione con Alexa Integrata;

l’assicurazione Assistenza casa Quixa;

l’attivazione;

i corsi della Fastweb Digital Academy. Include: la fibra ultraveloce;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt di ultima generazione con Alexa Integrata;

fino a due amplificatori Wi-Fi Booster;

i vantaggi di FastwebUP Plus;

l’assistenza Plus;

l’assicurazione Assistenza casa Quixa;

l’attivazione;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Per i clienti Plenitude (ex Eni gas e luce) è poi prevista una speciale promozione che prevede l’attivazione dell’offerta Fastweb Casa al prezzo di 26,95 euro al mese, in promozione.

Chi, invece, volesse attivare una promozione Fastweb + Plenitude insieme avrebbe diritto a un’offerta ancora più conveniente, con la quale sarà possibile attivare la fibra di Fastweb fino a 2,5 Giga in download con uno sconto pari a 144 euro al mese, pagando quindi soltanto 19,95 euro al mese.

Ricordiamo che Fastweb è conosciuta da sempre per la velocità della sua proposta Internet casa ed è sempre stato un passo avanti rispetto ad altri operatori. Tuttavia, nell’ipotesi in cui non si fosse ancora raggiunti dalla fibra ottica di tipo FTTH, si potrà sottoscrivere la stessa offerta con la rete FTTC o ADSL.

In aggiunta, si potrà scegliere di aggiungere anche una SIM, scegliendo tra diverse offerte con minuti, Giga e messaggi inclusi ogni mese.