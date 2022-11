Fibra FTTH e FTTC: differenza di prezzo, offerte e tecnologia

Le sigle FTTH e FTTC indicano le promozioni in fibra ottica maggiormente diffuse in Italia, con le quali è possibile navigare oggi alla massima velocità (ovviamente, solo nel caso in cui si fosse raggiunti da tale tecnologia di rete).

Nello specifico:

FTTH è l’acronimo di Fiber To The Home e indica la fibra ottica in cui i cavi arrivano fino alle abitazioni dei singoli utenti;

FTTC che sta invece per Fiber To The Cabinet, ovvero la fibra fino all’armadio stradale. Nella pratica, i cavi della fibra ottica si fermano in questo caso all’armadio stradale e, nell’ultimo tratto, raggiunge le singole abitazioni per mezzo di cavi in rame.

La fibra ottica rappresenta la tecnologia con la quale si può navigare più velocemente possibile rispetto alle altre: vediamo di seguito come fare a sapere se la si potrà attivare e quali sono le migliori offerte disponibili oggi.

Come scegliere un’offerta in fibra ottica FTTH

Per chi non lo sapesse, la fibra ottica è costituita da filamenti di vetro che consentono la trasmissione delle informazioni ad alta velocità, senza che vi siano interferenze legate alle condizioni atmosferiche o elettriche.

La sua robustezza si contrappone a quella della tecnologia di tipo ADSL, la quale utilizza il rame, un materiale che può essere influenzato in negativo dalla temperatura o dalla presenza di campi elettromagnetici.

Una differenza fondamentale tra la fibra FTTH e quella FTTC è la velocità massima (nominale) alla quale è possibile navigare. Nel primo caso, si può arrivare fino a 2,5 Giga in download, mentre nel secondo è possibile navigare fino a 200 Mega in download (contro i 20 Mega della connessione ADSL).

Per conoscere se si potrà attivare un’offerta Internet casa di tipo FTTH nel luogo in cui si abita si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete, che si potrà fare inserendo pochi dati (indirizzo di residenza e indirizzo email) su un sito dedicato (come SOStariffe.it) o direttamente sul sito di un gestore Internet casa.

Migliori offerte Internet casa in fibra ottica: analisi comparativa

L’analisi della copertura di rete permetterà di evidenziare che non tutti potranno attivare delle offerte Internet casa in fibra ottica FTTH. In molti casi ci si dovrà accontentare di una promozione di tipo FTTC, ADSL, oppure sull’attivazione di un’offerta FWA, con la quale si potranno raggiungere velocità notevoli a prezzi molto competitivi.

I prezzi delle offerte FTTH e FTTC sono praticamente gli stessi, ma vengono indicati in modo differenti. Si utilizza infatti:

un bollino verde per indicare le offerte in fibra FTTH;

un bollino arancione per la fibra mista rame, ovvero per la rete di tipo FTTC;

si usa infine un bollino rosso per indicare le promozioni ADSL.

Nelle prossime righe presenteremo alcune delle migliori offerte in fibra ottica FTTH (o in alternativa FTTC) che si possono attivare oggi, che sono state il frutto di un’analisi comparativa.

Fibra TIM FTTH

La promozione in fibra ottica FTTH proposta da TIM si chiama TIM WiFi Power Smart ed è disponibile al costo di 29,90 euro al mese. Comprende:

la fibra ottica fino a 1 Giga;

il modem TIM HUB+;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo per le attivazioni online;

TIM Navigazione sicura e, in regalo per un anno, Per la tua casa Assistenza senza imprevisti.

Fibra Vodafone FTTH

La promozione in fibra ottica di tipo FTTH proposta da Vodafone – Internet Unlimited – permette di navigare fino a 2,5 Giga in download al costo fisso mensile di 27,90 euro (invece di 29,90 euro al mese). Il costo di attivazione e di spedizione sono inclusi.

Sarà possibile disporre ogni mese non solo di Internet illimitato, ma anche:

delle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo per le attivazioni online;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

I già clienti mobile potranno invece sottoscrivere la stessa promozione, in fibra FTTH o FTTC a seconda della copertura dalla quale sono raggiunti, al costo di 24,90 euro al mese.

Fibra ottica Fastweb

Un altro operatore di telefonia fissa che permette di navigare alla velocità della fibra ottica pagando un costo sostenuto è Fastweb, con la promozione Fastweb Casa disponibile a 29,95 euro al mese.

Il piano, che prevede una prova di 30 giorni, include: