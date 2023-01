Fibra meno costosa e più veloce: come trovarla

Attivare una nuova offerta per connettersi a Internet da casa può essere fondamentale per diverse ragioni. Intanto, avere una connessione che possa garantire l’accesso alla rete a tutta la famiglia.

Per connessioni attivate da tanto tempo, ci sarebbe poi la possibilità di:

migliorare la velocità di rete, per esempio scegliendo una promozione in fibra ottica;

risparmiare sul costo del canone mensile.

Alla luce di questi due elementi, analizziamo quali sono le migliori offerte in fibra ottica che si possono attivare oggi (anche direttamente online) e con le quali si può navigare alle migliori velocità disponibili.

Fibra meno costosa: come trovare una nuova offerta

Il punto di partenza per andare alla ricerca di una nuova promozione Internet casa consiste nella verifica della propria copertura di rete, con la quale si potrà sapere, in anticipo, la velocità alla quale navigare nel luogo in cui si abita.

Per esempio, su SOStariffe.it, alla sezione dedicata proprio alle offerte Internet casa, sarà richiesto di inserire:

il proprio indirizzo;

se si ha già un’offerta attiva a casa o se si tratta della prima volta in assoluto;

i propri dati, ovvero nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email.

Questa fase non consiste nell’attivazione di un’offerta. Al contrario permette soltanto di conoscere, in pochi minuti, tramite mail, la copertura di rete disponibile nel proprio luogo di residenza o domicilio.

Il secondo passaggio è rappresentato invece dal confronto tra le offerte. Prendendo in considerazione le promozioni in fibra ottica che si possono sottoscrivere oggi, emergono alcuni dati in comune.

Sono per esempio disponibili delle offerte che prevedono un prezzo più basso nel caso di attivazione da parte dei già clienti mobile, come quelle proposte da Vodafone, WINDTRE o Iliad.

In merito al costo base, in media non supera mai i 30 euro al mese: tale cifra viene superata soltanto nel caso in cui si scegliesse di aggiungere dei servizi extra, quali quelli legati all’intrattenimento in streaming o a un’offerta mobile.

Le promozioni Internet casa in fibra ottica di tipo FTTH non sono disponibili in tutta Italia. Tuttavia, allo stesso prezzo di potrà attivare un’offerta di tipo FTTC, ADSL, oppure puntare su una promozione di tipo FWA.

Un’altra informazione interessante da aggiungere è relativa ai servizi inclusi. Nella maggior parte dei casi, si avranno a propria disposizione, già inclusi nel costo del canone mensile, Internet senza limiti di traffico e le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Migliori offerte in fibra ottica

Partiamo da una delle offerte più convenienti, ovvero la fibra di Iliad, la quale prevede un costo di 19,99 euro al mese in offerta per i già clienti mobile che abbiamo un’offerta attiva da 9,99 euro al mese. In caso contrario, la promozione ha un costo di 24,99 euro al mese.

È previsto un contributo di installazione una tantum di 39,9 euro e sono inclusi i seguenti servizi:

Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

la fibra con velocità fino a 5 Giga in download (si tratta della velocità nominale);

tecnologia Wi-Fi 6 con Wi-Fi fino a 1 Giga;

chiamate senza limiti in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

la segreteria telefonica;

l’app iliadbox connect.

Chi non fosse già cliente Iliad e volesse risparmiare 5 euro al mese su Internet, potrebbe attivare la promozione Iliad Giga 150 al costo di 9,99 euro al mese, con inclusi minuti e messaggi senza limiti, 150 Giga al mese su mobile e il 5G.

Nella tabella che segue, proponiamo le offerte di altri operatori che si potrebbero considerare per avere la fibra ottica nel 2023.