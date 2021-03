Dai siti Web alle connessioni veloci a Internet: è il grande passo di Aruba, da anni provider di servizi di data center, hosting e registrazione domini che ora diventa il nuovo operatore italiano della fibra ottica. L’azienda italiana ha infatti siglato un accordo con Open Fiber, grazie al quale potrà offrire all’utente finale connessioni in fibra.

Grazie a questo accordo Aruba potrà raggiungere circa 11 milioni di case e uffici nel nostro Paese, in 2.100 Comuni italiani già raggiunti dall’infrastruttura Open Fiber. A loro si rivolgerà con tre offerte: due per i professionisti e le aziende e una per i clienti privati. In tutti i casi si tratta di connessioni in fibra ottica con tecnologia FTTH, cioè “Fiber to the home" (fibra fin dentro l’unità immobiliare), con una velocità fino a 1 Gpbs in download e 300 mbps in upload. Velocità massime teoriche, naturalmente, mentre la velocità minima garantita per contratto è di 40 mbps in download e 20 mbps in upload. L’offerta di connessione in fibra ottica di Aruba si chiama, semplicemente “Fibra Aruba“.

Fibra Aruba per aziende e professionisti

Alle Partite IVA Aruba offre la connessione FTTH con l’offerta Aruba Fibra al costo mensile di 21,70 euro più IVA, senza modem router incluso: è possibile acquistarlo oppure noleggiarlo da Aruba stessa al costo mensile di 1,80 euro più IVA.

La seconda offerta per professionisti e aziende è Aruba Fibra Extra: è tecnicamente identica alla precedente, ma in più offre servizi aggiuntivi di assistenza, anche via chat, 24 ore su 24 e sconti per l’acquisto di altri servizi Aruba. In questo caso il costo sale a 24,50 euro + IVA al mese, sempre senza modem router.

Fibra Aruba per i privati

L’offerta di Fibra Aruba per i clienti privati ha invece un costo mensile di 26,47 euro IVA inclusa, ai quali si possono aggiungere 2,20 euro al mese se si noleggia il modem router. L’attivazione e la configurazione iniziali sono gratis, eseguite dal tecnico Aruba.

Anche per i privati è disponibile l’offerta Extra, a 29,89 euro al mese, che prevede un’assistenza cliente di livello superiore.