Fibra ottica meno costosa: come valutare le offerte

Quanto costa al mese la fibra ottica? Qual è la linea Internet più conveniente? Sono due domanda comune per tutti quei casi in cui si fosse alla ricerca di una promozione in fibra ottica al minor prezzo.

Chiunque si dovesse ritrovare nella condizione di voler sottoscrivere un contratto in fibra ottica, dovrebbe per prima cosa effettuare una verifica della propria copertura di rete, in modo tale da sapere in anticipo se è già coperto dalla fibra ottica, oppure no.

Il secondo passaggio essenziale per riuscire a individuare la soluzione più conveniente è poi rappresentato della comparazione tra le offerte, che potrà per esempio avvenire tramite l’utilizzo del comparatore di offerte Internet casa gratuito di SOStariffe.it, disponibile anche in versione mobile, grazie alla presenza di una comoda applicazione.

Fibra ottica meno costosa: classifica

Nome fibra offerte Costo offerta Internet casa 1. Fastweb Casa + Plenitude 18,95 euro al mese 2. Fibra Iliad 19,99 euro al mese per i già clienti mobile che hanno una tariffa a 9,99 euro al mese 3. TIM Wifi Special Young 21,90 euro al mese, solo per i clienti che hanno meno di 20 anni 4. Internet Unlimited 22,90 euro al mese per i già clienti mobile 5. Super Fibra Unlimited WINDTRE 22,99 euro al mese per i già clienti mobile 6. PosteCasa Ultraveloce 26,90 euro al mese

Le offerte elencate in tabella sono tutte di tipo all inclusive, quindi permettono di avere accesso a Internet illimitato e di poter avere al contempo le chiamate gratuite da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In alcuni casi, il costo della fibra ottica si abbassa per i già clienti mobile, oppure, come nel caso di Fastweb, grazie alla partnership con Plenitude, che permette di avere sia Internet a basso costo sia una promozione luce e gas con questo fornitore del mercato libero.

1. Fibra fastweb

La promozione Fastweb casa + Plenitude ha un costo in offerta di 18,95 euro al mese per un periodo totale di 24 mesi, durante i quali si avranno i seguenti servizi inclusi:

Fibra ultraveloce;

chiamate illimitate + l’offerta energia;

Plenitude in promozione;

Internet Box e attivazione inclusi.

Abbinando l’offerta di Plenitude, sarà possibile risparmiare su:

gas e luce: 6 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 144 euro;

solo sul gas: 3 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 72 euro;

solo sulla luce: 3 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 72 euro.

2. Fibra Iliad

Iliad era l’operatore con la proposta in fibra ottica più economica tra tutte, pari a 15,99 euro al mese. La soluzione disponibile oggi per i già clienti mobile rimane comunque interessante: questi ultimi potranno infatti sottoscrivere la fibra spendendo soltanto 19,99 euro al mese, con installazione una tantum pari a 39,99 euro. Tutti gli altri clienti dovranno invece spendere 24,99 euro.

Ogni mese, si avrà a propria disposizione:

Internet senza limiti fin o a 5Gbit/s in download, suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet;

Tecnologia Wi-Fi 6, con WiFi fino a 1 Giga;

Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

chiamate senza limiti in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali.

3. TIM fibra

TIM WiFi Special Young è una promozione in fibra ottica (fino a 2,5 Giga in download), con la quale è possibile navigare al costo di 21,90 euro al mese. Bisognerà però avere meno di 30 anni per poterla sottoscrivere.

Nel totale sono inclusi:

Samsung Galaxy Tab A8, al prezzo di 6 euro al mese per 30 mesi;

Amazon Prime 6 mesi offerti da TIM solo per nuovi clienti.

4. Fibra WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE Unlimited ha un costo pari a 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, mentre gli altri dovranno sostenere un costo pari a 26,99 euro al mese.

Si riceveranno:

la fibra fino a 1 Giga in download; il modem Wi-Fi 6 incluso, più potente e in grado di ottimizzare la connessione; l’attivazione gratuita; 12 mesi di Amazon Prime video.

In aggiunta, di avranno a propria disposizione Giga illimitati su 3 SIM mobile WINDTRE appartenenti allo stesso nucleo familiare.

5. Fibra Vodafone

La fibra Internet Unlimited di Vodafone è disponibile al costo di:

22,90 euro al mese per i già clienti mobile;

27,90 euro al mese per tutti gli altri clienti.

Comprende ogni mese Internet illimitato, le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e un modem di ultima generazione dotato di WiFi Optimizer.

6. Fibra Postemobile

La promozione Internet casa in fibra ottica proposta dal provider Postemobile, ovvero PosteCasa Ultraveloce, ha un costo scontato di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese.

Prevede: