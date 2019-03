Fifa 19, arriva il Carniball: due nuove carte speciali

C’è aria di carnevale in Fifa 19 Ultimate Team, anzi di Carniball: il titolo calcistico firmato EA Sports ha lanciato un evento speciale dedicato al CarnevalCalcio, la festa dei coriandoli e delle maschere ha invaso anche il capo virtuale con tante novità. Gli sviluppatori hanno infatti pubblicato due nuove Carte Speciali, con le Sfide Creazione Rosa per averle.

Le due card riguardano stavolta il carnevale francese: si tratta di Benjamin Mendy Carniball e Marcel Desailly, Icona Prime Moments. Attenzione però: le Sfide Creazione Rosa per ottenere queste carte speciali saranno disponibili solo per un tempo limitato. Quindi, cari utenti, non c’è tempo da perdere se siete interessati!

Mendy, origini senegalesi, è difensore del Manchester City e della nazionale francese, con cui è stato campione del mondo nel 2018. La sua carta speciale FUT mostra numeri interessanti soprattutto in difesa (85) e per quanto riguarda il fisico (84) e un punteggio complessivo di 87. Desailly è un ex calciatore e dirigente sportivo francese, ha giocato nei ruoli di difensore o centrocampista. La sua card ha un punteggio complessivo di 92, con cifre eccellenti, e superiori a quelle di Medy, in difesa (94) e in fisico (92).

Che state aspettando?