Fifa 19, grande finale di eChampions League a Madrid: tutti i dettagli

Tutto pronto per la grande finale di eChampions League di Fifa 19: l’evento targato Ea Sports si svolgerà proprio oggi 31 maggio, a Madrid. Si sfideranno su PlayStation gli 8 migliori player del titolo provenienti da tutto il mondo. La competizione, organizzata con la collaborazione della UEFA , si terrà presso l’Estadio Metropolitano alla vigilia della finale UEFA Champions League del 1° giugno.

I gamer potranno, insieme ai loro coach, comporre la propria squadra scegliendo tra i calciatori che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League. I partecipanti si confronteranno nei quarti per accedere alle semifinali e provare ad aggiudicarsi la vittoria. In palio un trofeo e un ricco montepremi: il vincitore riceverà 100mila dollari, oltre a un VIP ticket per la finale.

“EA SPORTS ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo e insieme siamo riusciti a integrare profondamente l’esperienza virtuale dei videogiocatori e quella del calcio reale, creando un nuovo modo di vivere le emozioni di questo sport. Consideriamo la eChampions League un passo importantissimo verso l’unione tra i vecchi e i nuovi fan della UEFA Champions League” – ha spiegato Guy-Laurent Epstein, Marketing Director UEFA.

Parteciperà alle finali anche Ruud Gullit che, appassionato di eSports, ha dichiarato: “La UEFA Champions League è un evento speciale per calciatori e tifosi. Non vedo l’ora di assistere alla prima Finale eChampions League e di stringere la mano ai migliori giocatori del mondo che si sfideranno”.

Ecco chi sono gli 8 campioni che hanno passato le qualificazioni di Manchester: DrNightWatch (Bulgaria); AlanAvi (USA); coL Joksan (USA); TG Zezinho (Brasile); Rafsou (Francia); NYC_Chris (USA); Marcuzo (Danimarca); xLevVinken (Olanda).

Chi avrà la meglio?