Fifa 19 sarà gratis per Kim Hunter

29 Settembre 2018 - L’attesa è finalmente terminata. Dopo i “problemi” con Cristiano Ronaldo (che si è rifatto lanciando la demo dal suo account Instagram) e il down del PlayStation Store in concomitanza con il lancio della beta del gioco, Fifa 19 è finalmente disponibile per essere scaricato o acquistato su tutte le varie piattaforme (PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch)

Il simulatore di calcio più celebre al mondo dovrà rintuzzare anche quest’anno i tentativi di PES 2019 di rosicchiare quote di mercato ai rivali statunitensi. Per farlo, Fifa 19 si presenta al nastro di partenza con diverse novità, tese a migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco dei gamer e rendere ancora più realistiche le simulazioni delle gare. Se questo basterà a respingere gli attacchi dei rivali di sempre di Konami sarà il mercato a decretarlo. Nel frattempo, i marketeer di Electronic Arts provano ad attirare le attenzioni della stampa lanciando la campagna per avere Fifa 19 gratis.

Come avere Fifa 19 gratis

Al momento, si tratta di una campagna riservata al solo mercato inglese, e appare improbabile che venga estesa anche alle altre nazioni, ma mai dire mai. Per scaricare Fifa 19 gratis o averlo senza pagare, i cittadini britannici dovranno avere una peculiarità: chiamarsi Kim Hunter, prima calciatrice donna ad apparire nella serie FIFA e protagonista, dall’edizione dello scorso anno, della modalità Il viaggio (la campagna single player, tanto per intendersi). Per ritirare il premio e avere Fifa 19 gratis basterà presentarsi in uno dei punti vendita convenzionati armati di un documento di identità valido che attesti, per l’appunto, che ci si chiami Kim Hunter.