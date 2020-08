Fifa 21 avrà l'esclusiva su Inter e Milan: cosa cambia

La notizia era nell’aria dopo l’annuncio da parte di Konami della fine della partnership con Inter e Milan e ora è arrivata l’ufficialità: le due squadre di Milano (insieme allo stadio San Siro) saranno presenti in esclusiva su Fifa 21, il gioco di simulazione calcistica di Electronic Arts. L’annuncio arriva tramite un comunicato stampa realizzato a quattro mani dalle due squadre e dalla software house statunitense.

Si tratta di un accordo pluriennale e sicuramente la partnership porterà in futuro alla realizzazione di contenuti esclusivi e mette in mostra quanto sia diventato importante per le società sportive il mondo degli eSport. Per il lancio della notizia le due squadre hanno utilizzato due icone dei primi anni 2000: Javier Zanetti che da capitano dell’Inter ha alzato la Champions League e adesso riveste il ruolo di vice presidente e Kakà, giocatore simbolo del Milan di Ancelotti. Oltre al nome ufficiale, al kit delle maglie e a tutto il resto, ci saranno anche giocatori storici dell’Inter e del Milan tra le Icone di Fifa 21.

Inter e Milan in esclusiva su Fifa 21: cosa cambia

Fifa 21 sarà il gioco preferito dai tifosi di Inter e Milan: le due società milanesi hanno firmato un accordo di partnership esclusiva con Electronic Arts. Oltre alle due squadre di Milano, ci sarà anche San Siro riprodotto fedelmente con i cori e i striscioni delle due tifoserie.

Inter e Milan, oltre che con i loro nome ufficiale (ricordiamo che su PES 2021 avranno un nome di fantasia), saranno presenti nel gioco con il kit ufficiale delle magliette e con altri contenuti esclusivi che arriveranno nei prossimi mesi. Le due squadre hanno utilizzato i giocatori più iconici degli ultimi venti anni per lanciare la partnership con Electronic Arts: Javier Zanetti, Kakà e Andriy Shevchenko.

Quando esce Fifa 21

L’uscita di Fifa 21 sul mercato è fissata per il 6 ottobre 2020 ed è atteso anche la versione per le console next gen. Chi acquisterà Fifa 21 per PS4 e Xbox One X, riceverà gratuitamente anche la copia per PS5 e Xbox Series X.