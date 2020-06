Fifa 21: le novità e quando esce

Electronic Arts ha presentato ufficialmente Fifa 21, il nuovo capitolo del videogame di simulazione calcistica più famoso al mondo. La software house statunitense ha mostrato durante l’EA Play Live 2020 il primo trailer del gioco: è ancora difficile capire quali sono le novità del nuovo capitolo, ma Electronic Arts ha annunciato che ci saranno miglioramenti a livello di grafica (soprattutto sulle console next-gen) e di gameplay.

La potenza grafica della PlayStation 5 e della Xbox Series X è stata utilizzata per rendere ancora più realistici gli scontri di gioco, la fisicità dei giocatori, ma soprattutto i movimenti all’interno del campo di gioco. L’obiettivo di Fifa 21 è fare un ulteriore passo in avanti e avvicinarsi il più possibile al calcio giocato. I miglioramenti del gameplay e della grafica, purtroppo, non saranno disponibili su PS4 e Xbox One. Non è stato annunciato il nuovo volto di Fifa 21, ma tutti gli indizi sembrano portare verso lo stesso nome: Mbappè.

Quando esce Fifa 21

Il lancio di Fifa 21 è previsto per il 9 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computer. Sarà possibile acquistare il videogame su Origin e Steam, mentre l’arrivo su Google Stadia è previsto per l’inverno. Il videogame sarà disponibile per le console next-gen (PS5 e Xbox Series X) fin dal giorno del lancio: chi acquisterà la copia digitale di Fifa 21 per PS4 e Xbox One potrà ottenere gratuitamente quella per le nuove console.

Inoltre, sono previsti dei bonus extra per coloro che sono iscritti a EA Access e Origini Access Basic: potranno provare in anteprima il titolo dal 1 ottobre. I membri Premier di Origin Access, invece, avranno l’accesso completo al titolo sempre dal 1 ottobre.

Le novità di Fifa 21

Non si sa molto sulle novità previste da Electronic Arts per Fifa 21. Mancano ancora diversi mesi all’uscita ufficiale del videogioco e ci sarà tempo per svelare altre novità. Per il momento il publisher statunitense ha confermato che l’edizione per le console next-gen beneficerà della maggior potenza di calcolo dei nuovi dispositivi, rendendo praticamente nulli i caricamenti tra una partita e l’altra e soprattutto ci sarà una maggiore fisicità in campo.

Uno dei difetti maggiori dei giochi di calcio, infatti, è proprio la mancanza di fisicità negli scontri diretti. Questo porterà inevitabilmente anche a uno stravolgimento del gameplay.

Tutte le versioni di Fifa 21

Fifa 21 sarà disponibile anche su Steam in tre diverse versioni, che si differenzieranno per prezzo e per oggetti in regalo: Standard Edition, Champions Edition e Ultimate Edition (con bonus periodo limitato).

Chi acquista la Standard Edition otterrà:

3 pacchetti oro rari (1 per tre settimane);

il giocatore della copertina utilizzabile per 5 partite a Fifa Ultimate Team;

un giocatore “ambasciatore FUT” da utilizzare per 3 partite;

divise e oggetti stadio speciali per Fifa Ultimate Team.

L’edizione Champions prevede:

accesso anticipato di 3 giorni;

12 pacchetti oro rari (1 per dodici settimane);

il giocatore della copertina utilizzabile per 5 partite a Fifa Ultimate Team;

un giocatore “ambasciatore FUT” da utilizzare per 3 partite;

divise e oggetti stadio speciali per Fifa Ultimate Team;

un talento da utilizzare nella modalità Carriera.

Chi deciderà di acquistare Fifa 21 Ultimate Edition entro il 14 agosto avrà:

un oggetto da tenere d’occhio non scambiabile su Fifa Ultimate Team;

accesso anticipato di 3 giorni;

24 pacchetti oro rari (2 per dodici settimane);

il giocatore della copertina utilizzabile per 5 partite a Fifa Ultimate Team;

un giocatore “ambasciatore FUT” da utilizzare per 3 partite;

divise e oggetti stadio speciali per Fifa Ultimate Team;

un talento da utilizzare nella modalità Carriera.

Quanto costa Fifa 21

Per la versione PC, si parte dai 59,99 euro dell’edizione Standard fino ad arrivare agli 89,99 euro per la Ultimate Edition + Limited Time Bonus. I prezzi per PS4 e Xbox One dovrebbero essere molto simili.