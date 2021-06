Fifa 21 a meno di 20 € per PlayStation e Xbox: l’offerta su Amazon

Le gare di Euro 2020 sono ormai entrate nel vivo e cresce sempre di più la passione per il calcio. Alcune partite vengono giocate anche in Italia, allo stadio Olimpico di Roma, ma la capienza è limitata a causa delle misure anti-Covid. Per questo motivo, molti italiani si sono attrezzati per guardare le partite comodamente dal divano di casa con tv di ultima generazione. Altri vogliono aggiungere qualcosa alla loro esperienza e vivere in prima persona le prodezze sul campo dei loro beniamini. Per loro c’è Fifa 21, il videogioco di calcio per eccellenza, ora in offerta speciale su Amazon per PlayStation e Xbox con più del 70% di sconto.

Fifa 21 per PlayStation 4

Fifa 21 per Xbox One

Funzionalità di gioco

Fifa 21 ha introdotto nuove funzionalità che rendono il gioco più fluido e realistico. Il dribbling agile permette di sorprendere gli avversari con i giochi di gambe e le finte dei campioni più imprevedibili. Il posizionamento intelligente aiuta i giocatori senza palla ad essere sempre nella posizione migliore per ricevere il passaggio grazie ad una maggiore consapevolezza dello spazio. Gli inserimenti creativi garantiscono un maggior controllo dei giocatori per favorire gli uno-due e creare azioni micidiali per la difesa avversaria.

Modalità carriera

La modalità carriera permette al giocatore di vivere in pieno l’esperienza dell’allenatore. Chi preferisce l’aspetto manageriale rispetto a quello giocato, può attivare la simulazione della partita ed intervenire solo nei momenti chiave. Rispetto ai titoli precedenti, è stato migliorato il sistema di allenamento e sono state introdotte nuove funzionalità per gestire la crescita delle giovani promesse della squadra, sviluppando caratteristiche specifiche ed eventualmente riadattando i calciatori in nuovi ruoli. Sono state introdotte anche nuove opzioni per i trasferimenti che rendono il calcio mercato ancora più realistico e l’intelligenza artificiale più avanzata ci mette di fronte a direttori sportivi avversari più agguerriti.

Fifa 21 Ultimate Team

Ultimate Team è la modalità di gioco più social e adatta per chi ama scendere direttamente nel campo di gioco virtuale di Fifa 21. Questa modalità permette di creare la squadra dei sogni e sfidare amici o altri giocatori da ogni parte del mondo in campionati virtuali ed eventi di gioco speciali. I menu sono semplificati per ridurre al minimo gli aspetti gestionali e lasciare più spazio al terreno verde. C’è anche la possibilità di inserire in squadra i top player mondiali più forti di sempre, essendo presenti più di 100 campioni che hanno fatto la storia del calcio.

Fifa 21 in offerta speciale

La buona notizia è che in questi giorni Fifa 21 per PlayStation e Xbox è in offerta speciale su Amazon al prezzo di 19,98 €, con oltre il 70% di sconto. Potrebbe essere l’occasione giusta per vivere un mese di calcio tra le partite di Euro 20 e le sfide virtuali con gli amici.

