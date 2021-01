Ciccio Caputo contro Cristiano Ronaldo: non si tratta di uno scontro di campionato di Serie A tra Sassuolo e Juventus ma della Fifa 2021 TOTY, ovvero la squadra dell’anno con i migliori atleti della stagione 2020/2021 di EA Sports. A partecipare alle votazioni, però, quest’anno è comparso insieme al nome di Ronaldo proprio quello dell’attaccante del Sassuolo.

Per Francesco Caputo, nato ad Altamura classe 1987, è il primo anno tra i candidati al TOTY di Fifa 21. Punta del Sassuolo dalla stagione calcistica 2019/2020, ha militato in precedenza in squadre del calibro di Bari, Salernitana, Entella ed Empoli. Recente è invece la sua prima convocazione della nazionale italiana, datata 27 agosto 2020. L’esordio con la maglia degli azzurri è invece del 7 ottobre 2020, a Firenze contro la Moldavia, dove non solo ha segnato il suo primo gol ma ha stabilito anche un record, ovvero debuttante più anziano della storia della squadra italiana a concludere in rete all’età di 33 anni e 2 mesi.

Cos’è Fifa 2021 TOTY

Fifa 2021 TOTY, cioè Team of the Year, indica la squadra composta dai giocatori che si sono distinti durante la stagione passata. Questo gennaio, Electronic Arts ha rilasciato una rosa di 70 giocatori, scelti da un collettivo formato da calciatori, giornalisti e membri della community EA Sports Fifa 2021, tra i quali è possibile scegliere la compagine finale composta da 11 giocatori suddivisi in 1 portiere, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, tra cui figura proprio il pugliese Caputo.

Durante il periodo di votazione, quest’anno dal 7 al 18 di gennaio, è possibile scegliere la propria formazione ideale votando sul sito ufficiale di Fifa 2021. Dal punto di vista di gioco, ciò va a influire sulle carte di gioco dei giocatori coinvolti nell’operazione. Infatti, gli atleti che rientrano nel TOTY ricevono una carta di colore blu, disponibile nei pacchetti al posto di quella base. Ciò però non modifica le carte già in possesso dei gamer che, per avere le nuove carte, dovranno acquistarle o trovarle nei pacchetti disponibili.

Come votare per Ciccio Caputo

Ciccio Caputo è disponibile all’interno della sezione Attaccanti papabili al TOTY di Fifa 2021. Fino al 18 gennaio, tutti possono votare assegnandogli un posto definitivo nella compagine degli 11 collegandosi al sito ufficiale di Fifa 2021 ed entrando nella sezione dedicata.

Nella pagina, è poi necessario trascinare le icone con i volti dei giocatori sul campo da calcio disponibile nella parte centrale dello schermo, nell’area di gioco a cui si vuole assegnare. Una volta effettuata la scelta e completata la formazione, si può procedere con l’invio della propria rosa accettando i termini e cliccando sul pulsante Invia voto. Completata l’operazione, il sito consente di scaricare due immagini, in formato png 1:1 e 9:16, da condividere sui propri profili social con l’hashtag #TOTY.