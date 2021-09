Fifa 22: le novità e quando arriva

Come ogni prodotto tecnologico o videogioco ormai vicino alla presentazione, anche l’attesa per Fifa 22 è schizzata ai massimi. Tantissimi appassionati di videogiochi e di calcio non vedono l’ora di poter mettere le mani sul prossimo titolo di EA Sports, e se è ancora necessario qualche giorno di attesa possiamo già schiarirci le idee.

Fifa 22 nei mesi precedenti all’uscita ha dovuto attraversare una serie di tappe e anche una simpatica nota di colore italiana. A inizio luglio, EA ha annunciato quale calciatore sarebbe stato in copertina: si tratterà, come ormai è noto, di Kylian Mbappé, stella classe ’98 del PSG che nonostante venga da un campionato europeo non esaltante rimane uno dei talenti più fervidi del calcio mondiale, oltre che uno dei volti del pallone più noti al mondo. Dopo la vittoria dell’Italia agli europei, un gruppetto di tifosi azzurri ha istituito una petizione su Change chiedendo al management di Fifa 22 di mettere Giorgio Chiellini in copertina, e non per le sue (eccellenti) doti calcistiche ma per “onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini chiediamo che il suo pronunciato nasone venga posto nella copertina di Fifa 22", raccogliendo oltre 20 mila firme.

Fifa 22: le novità attese

Note di colore a parte, Fifa 22 porterà con sé una serie di novità interessanti. Una delle più visibili sarà rappresentata da un cambio in cabina di commento: la prima voce, per l’ottava edizione di fila, sarà quella di Pierluigi Pardo, ma al suo fianco ci sarà quest’anno Lele Adani, calciatore ex Inter oggi commentatore per diverse televisioni.

Sul fronte tecnico debutterà la tecnologia HyperMotion che garantirà animazioni qualitativamente superiori rispetto a quelle viste in precedenza determinando così un vero e proprio solco generazionale. Ci saranno poi il Sistema di Cattura 11 contro 11 Avanzato e un algoritmo di apprendimento automatico.

Sul fronte dell’esperienza di gioco, all’interno della modalità carriera debutterà la nuova Crea un Club, un nuovo gameplay in Volta Football e FIFA Ultimate Team Heroes, ovvero degli oggetti inediti che rappresenteranno storia e gloria di alcuni calciatori diventati leggenda del pallone.

Di contro, è emerso che Fifa 22 sarà sprovvisto dei diritti di alcune squadre di Serie A, nello specifico Juve, Roma, Atalanta e Lazio, che di conseguenza si chiameranno Juventus FC, Roma FC, Bergamo Calcio e Latium, ma i calciatori dei quattro club avranno i loro nomi reali e le loro sembianze in virtù dell’accordo tra EA Sports e la federazione internazionale dei calciatori FIFPro.

Fifa 22: quando arriva

Manca ormai poco al debutto di Fifa 22. La data di uscita è nota da luglio ed è fissata per venerdì 1 ottobre 2021. Fifa 22 sarà disponibile sulle piattaforme di nuova generazione, quindi PlayStation 5 e Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia, il servizio di cloud gaming.

Fifa 22: come giocarci in anteprima

Come di consueto, EA ha predisposto un sistema di accesso anticipato al gioco, valido per tutti coloro che prenoteranno la Ultimate Edition in anteprima: in questo modo si potrà avviare Fifa 22 già da lunedì 27 settembre, mentre per gli abbonati EA Play potranno giocare a partire da mercoledì 22 settembre.