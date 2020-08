Fifa Ultimate Team, ecco tutte le novità e le nuove Icon

Dopo aver raccontato tutte le novità che riguarderanno Fifa 21, con la nuova partnership firmata con Inter e Milan, Electronic Arts ora ha iniziato a svelare cosa cambierà in Fifa Ultimate Team, la modalità di gioco sicuramente più amata dai giocatori e sulla quale gli sviluppatori stanno puntando sempre di più. In Fifa 21 Ultimate Team ci sono molte novità a partire dalla possibilità di giocare in cooperativa con i propri amici (una funzione richiesta da tempo dagli utenti) e il nuovo FUT Stadium, una sezione dove personalizzare al meglio il proprio team.

Le novità, però, non finiscono qui. Electronic Arts ha anche annunciato le nuove Icon che andranno a comporre le cento che sarà possibile ottenere con i pacchetti. Alle Icon dello scorso anno ne sono state aggiunte altre 11 tra cui giocatori come Puskas (l’attaccante della Grande Ungheria e del Real Madrid degli anni ’50), Xavi, Lahm ed Eto’o. Inoltre, le statistiche delle carte verranno aggiornate settimana dopo settimana in base ai risultati del campo.

Fifa 21 Ultimate Team, tutte le novità

Per tenere alta l’attenzione degli utenti sulla sua modalità più importante, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno deciso di ritoccare e migliorare Fifa Ultimate Team. Tra le nuovi funzioni c’è la possibilità di affrontare i Division Rivals in coppia con gli amici. Modalità richiesta da tempo dagli utenti e che ora finalmente sarà presente in Fifa 21 Ultimate Team.

L’altra novità su cui Electronic Arts punta molto è FUT Stadium, una nuova sezione nella quale poter personalizzare la propria esperienza di gioco.

Infine sono state annunciate le nuove Icone che saranno presenti in FUT 21 e che potranno essere utilizzate dai gamer per rafforzare la propria squadra. In totale sono 11 nuove Icon e formano una squadra di tutto rispetto, a paritre da Petr Cech in porta. Ecco tutti gli altri: Eric Cantona, Ashley Cole, Samuel Eto’o, Phillip Lahm, Ferenc Puskás, Bastian Schweinsteiger, Davor Šuker, Fernando Torres, Nemanja Vidić, Xavi Hernández.

Ci sono anche vecchie conoscenze del calcio italiano come Ashley Cole, Eto’o, Vidic e Fernando Torres.

Quando esce Fifa 21

Fifa 21 sarà disponibile per tutti gli utenti dal 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e computer. Successivamente arriverà anche per PS5 e per Xbox Series X. Chi acquisterà la versione per le console old generation, riceverà gratuitamente anche la copia per le nuove console di Sony e Microsoft.