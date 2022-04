Film per il weekend: 5 novità da guardare su Netflix

Che sia romantico, d’azione o fantasy, guardare un bel film avvincente resta uno dei modi più apprezzati per trascorrere un pomeriggio piovoso del weekend o una serata tranquilla in compagnia. Su Netflix le opzioni tra cui scegliere non mancano e ce ne sono alcune che sono delle novità assolute.

Sulla piattaforma di streaming naturalmente è sempre possibile vedere o rivedere i film più famosi, resi disponibili per tutti gli spettatori abbonati ormai da mesi o anni. Chi conosce già a memoria buona parte del catalogo oppure è in cerca di una pellicola davvero nuova, però, dovrebbe provare a scegliere il titolo da guardare nel corso del fine settimana tra quelli più recenti, inseriti nell’offerta Netflix nel corso dei primi dieci giorni di aprile 2022. Ne abbiamo selezionati cinque di vario genere, che possono soddisfare tutti i gusti e le aspettative. Ecco di quali si tratta.

Apollo 10 e mezzo

Disponibile su Netflix dal 1° aprile, questo film è ispirato alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater e racconta la storia del primo viaggio sulla Luna del 1969 sia dal punto di vista degli astronauti e della torre di controllo della missione, sia da quello di un bambino che vive a Houston, Texas, e sogna di viaggiare nello spazio.

Nella bolla

Chi preferisce una commedia ambientata in un presente fin troppo familiare troverà quel che cerca nel film Nella bolla, uscito su Netflix il 1° aprile. I protagonisti sono alcuni attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare le riprese di un sequel con dinosauri volanti.

Furioza

Azione e thriller si intrecciano in questo film del 2022 della durata di 2 ore e venti minuti. La trama prende avvio quando una poliziotta ricatta il suo ex proponendogli un’offerta che non può rifiutare: l’uomo dovrà infiltrarsi come spia in una gang di hooligan. In cambio, suo fratello non andrà in prigione.

Danzando sul cristallo

Disponibile su Netflix dall’8 aprile, in questo film drammatico ed emozionante la giovane Irene viene scelta per sostituire sul palco la stella del Ballet Clásico Nacional, dopo che questa si è tolta la vita. Bersagliata dalla crudeltà e dalla gelosia delle compagne, troverà un’alleata e un’amica in Aurora, fino a stringere con lei una relazione ossessiva che sfocia nella ricerca di una nuova libertà.

Yaksha

Ecco il film giusto per gli amanti del cinema sudcoreano! La pellicola, disponibile su Netflix da pochissimi giorni, ha per protagonista Kang-in, veterano e leader delle operazioni segrete in Corea del Sud noto con il soprannome di Yaksha. Kang-in è operativo nell’area di Shenyang. Qui un giorno, in seguito alla scoperta sconcertante che alcune informazioni relative a questa zona sono in realtà false, viene inviato il procuratore Han Ji-hoon, in veste di ispettore speciale. Yaksha e la squadra segreta cercano di escluderlo, ma Ji-hoon è assolutamente intenzionato a tenerli d’occhio.