I film e le serie TV in uscita a settembre su Amazon Prime Video

Ormai l’estate è agli sgoccioli e le ferie sono terminate praticamente per tutti, fortunatamente le piattaforme di video streaming ci aiutano ad essere meno tristi e nostalgici, grazie a tante novità e grandi ritorni. Anche Amazon Prime Video ha in serbo per settembre un elenco di nuove uscite.

Tra le serie Tv più attese spicca la seconda stagione di The Boys che tornerà sulla piattaforma con otto episodi a partire dal 4 settembre, per proseguire ogni venerdì. Oltre a questa, ci sarà un altro atteso titolo originale, ovvero Doom Patrol, che sarà disponibile a partire dal 28 settembre. Il mese di settembre sarà caratterizzato anche da alcune delle serie tv che hanno fatto la storia, tra cui Buffy l’ammazzavapiri, Lost, Criminal Minds e I Griffin. Per quanto riguarda i lungometraggi, gli utenti di Amazon Prime avranno una vasta scelta. I più piccoli potranno vedere il film di Sonic e My Spy. Ma queste sono solo alcuni dei titoli riservati agli abbonati. Vediamo nel dettaglio le novità.

Amazon Prime Video: serie tv in arrivo a settembre 2020

Una delle serie tv più attese dal pubblico di Amazon Prime Video è sicuramente The Boys. Le prime tre puntate saranno disponibili dal 4 settembre, in seguito verrà trasmesso un episodio ogni venerdì, per un totale di otto. Il servizio propone anche un after-show, chiamato Prime Rewind: Inside The Boys, dove gli attori e tutta la squadra di lavoro presenta e commenta gli episodi insieme al pubblico.

Un altro grande ritorno è la seconda stagione di Doom Patrol, che verrà rilasciata in esclusiva su Amazon Prime Video dal 28 settembre 2020. Questo contenuto è scritto da Jeremy Carver (già autore di Supernatural e Being Human) ed è basata su un gruppo di supereroi creati per la DC. Entrambe sono prime visioni riservate al pubblico di Amazon Prime Video. Oltre a questi due titoli, sarà rilasciato un elenco di serie tv già famose.

I più grandi sicuramente conosceranno già la serie cult che vede come protagonista una ragazza chiamata Buffy Summers interpretata dall’attrice Sarah Michelle Gellar. Tutte le sette stagioni di Buffy l’ammazzavampiri saranno disponibile dal 1° settembre e sarà un’occasione per i più giovani, che potranno scoprire questa bellissima serie, e per i più grandi, che potranno fare un tuffo nel passato. A questa si aggiungono altri titoli già famosi, tra cui Lost, Call the Midwife, The Americans, disponibili dal 1° settembre.

Il 7 settembre arriva invece Criminal Minds, mentre il 9 settembre su Amazon Prime Video sarà la volta delle tre stagioni di Fargo. A metà settembre ci sarà poi la carrellata finale di titoli, che è lunga, ma tra questi spiccano le serie dedicate a Lupin, Bones e I Griffin. Infine, per gli appassionati di Formula 1, Amazon ha pensato alla docu-serie Fernando, incentrata sul campione spagnolo Fernando Alonso che ha annunciato il suo ritorno nella prossima stagione. Questo contenuto sarà disponibile dal 25 settembre.

Amazon Prime Video: i film in uscita a settembre 2020

Dal 1° settembre gli amanti dei lungometraggi potranno vedere I Magnifici 7, diretto da Antoine Fuqua. Nel cast troviamo Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio e altre stelle del cinema. Si tratta del remake del famoso film western del 1960 di John Sturges, un piccolo capolavoro perfetto per tutta la famiglia.

Il 3 settembre il pubblico potrà vedere il film originale Amazon Prime Video, intitolato The Spy. Racconta le vicende di JJ, un agente della CIA che viene inviato a sorvegliare una famiglia e si ritrova a fare i conti con una bambina di 9 anni. È un film pensato per i ragazzi, proprio come Sonic, che uscirà il 10 settembre e Dragon Trainer, che sarà disponibile dal 21 settembre.

Ma i generi spazieranno per accontentare tutti: per esempio, dall’11 settembre si potrà vedere il film di Tomb Rider, dal 10 settembre Point Break oppure dall’8 settembre la pellicola storica Maria regina di Scozia.