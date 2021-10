Fire TV Stick 4K Max è arrivata in Italia: tanta potenza a poco prezzo

A poco meno di un mese dal lancio negli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia la nuova chiavetta HDMI per lo streaming Amazon Fire TV Stick 4K Max. Questo modello si pone al vertice della gamma Fire TV di Amazon, che comprende anche i modelli Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite, ed è dedicata agli entusiasti dello streaming, che vogliono le massime prestazioni.

Le novità di Fire TV Stick 4K Max, infatti, sono principalmente due: più potenza e una connessione wireless molto più veloce. Entrambe le cose sono utili a chi fa un uso quotidiano delle piattaforme di streaming, tutte e non solo Amazon Prime Video. La nuova connessione, poi, guarda al futuro perché permette di alleggerire i canali WiFi più affollati dall’elevato traffico collegato alla visione dei contenuti online. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l’interfaccia utente e le funzioni disponibili che, 4K a parte, sono le stesse per tutti i modelli Fite TV di Amazon. Il prezzo, infine, su Fire TV 4K Max è più elevato, ma di pochissimo ed è assolutamente in linea con le caratteristiche tecniche di questa chiavetta.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: caratteristiche tecniche

Rispetto alla Fire TV Stick 4K normale la nuova Max ha un nuovo chip principale e un nuovo chip di rete. Il primo, sviluppato da Amazon, offre prestazioni superiori del 40%, il secondo, sviluppato da MediaTek, offre la connessione WiFi 6.

Più prestazioni vuol dire, prima di tutto, più reattività ai comandi vocali e al telecomando: le app si aprono e chiudono più velocemente, la navigazione nell’interfaccia utente è più fluida e anche la visione dei contenuti dovrebbe essere migliore grazie alla maggior potenza per elaborare i flussi video, che possono essere anche in Dolby Vision, HDR, HDR10+ (per l’audio, invece, c’è il Dolby Atmos).

Maggior potenza anche per poter sfruttare meglio la funzione Picture-in-Picture: sullo schermo della TV, in un angolo, è possibile vedere anche le immagini provenienti da una videocamera di sicurezza IP compatibile con Amazon Alexa, senza dover interrompere la visione del film o della serie TV.

L’incremento di prestazioni, rispetto a Fire TV Stick 4K normale, deriva da un processore con CPU e CPU che girano a 100 Mhz di frequenza in più e alla memoria RAM, che passa da 1,5 a 2 GB (lo spazio di archiviazione resta invece lo stesso: 8 GB).

Il WiFi 6, infine, garantisce una migliore ricezione del segnale, una banda dati superiore e un minore affollamento di più dispositivi smart sulle stesse frequenze. Naturalmente è necessario che anche il router di casa sia WiFi 6, altrimenti la chiavetta si collegherà a Internet usando lo standard massimo supportato dal router.

Come anche i modelli precedenti, anche Amazon Fire TV Stick 4K Max è compatibile con le app di Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e delle altre piattaforme di streaming.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: quanto costa

Amazon Fire TV Stick 4K classico resta ancora in gamma, ma la differenza di prezzo con Amazon Fire TV Stick 4K Max (appena 5 euro) è talmente esigua che non ha più molto senso comprare il modello precedente.

Amazon Fire TV Stick 4K Max costa infatti molto poco: appena 64,99 euro, telecomando Alexa di ultima generazione incluso.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – Chiavetta streaming HDMI 4K – Modello 2021