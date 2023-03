Fire Tv Stick 4K Max, il prezzo cala con lo sconto Amazon: costa pochissimo

La maggior parte delle Offerte di Primavera sono oramai terminate, ma per alcuni prodotti selezionati gli sconti continuano ancora per alcuni giorni. E tra questi prodotti troviamo anche la maggior parte dei dispositivi Amazon, a partire dai vari Fire TV Stick, la chiavetta multimediale che trasforma il proprio televisore in uno smart TV e permette di accedere a un numero praticamente infinito di contenuti e applicazioni.

In offerta troviamo tutti i modelli lanciati in questi anni da Amazon, ma una delle più interessanti riguarda il Fire TV Stick 4K Max, disponibile con uno sconto di ben il 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di uno dei dongle Amazon più potente, pensato per chi è alla ricerca della massima qualità nelle immagini e nello streaming dei contenuti. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata, in modo da gestire tutto con la propria voce. Un’offerta da non farsi scappare, anche per coloro che già hanno uno smart TV. Ecco perché e quanto costa.

Fire TV Stick 4K Max: come funziona e a cosa serve

Per essere uno dei prodotti più venduti di sempre su Amazon bisogna avere delle caratteristiche speciali. E il Fire TV Stick 4K Max le ha tutte. La chiavetta multimediale del colosso dell’e-commerce è uno strumento potentissimo in grado non solo di trasformare il tuo televisore in uno smart TV, ma di "donare" poteri speciali anche ai televisori che sono già intelligenti.

Il segreto del suo successo è la facilità d’utilizzo, bastano pochissimi minuti per completare la configurazione e cominciare a utilizzarla. La procedura da seguire è semplicissima: la colleghi alla presa della corrente, poi alla porta HDMI del televisore e a questo punto ti basta seguire la procedura guidata sull’app dello smartphone per completare la configurazione e collegarla al Wi-Fi domestico.

La Fire TV Stick 4K Max è uno dei modelli più performanti tra quelli disponibili sul mercato. Il processore assicura prestazioni del 40% più elevate rispetto a quelle del Fire TV Stick 4K "normale" e le app si avviano all’istante. Supporta anche il Wi-Fi 6 di ultima generazione per una riproduzione streaming più fluida e senza problemi. Inoltre, è compatibile con il Dolby Vision, HDR, HFR 10+ e l’audio Dolby Atmos. Nella confezione è presente anche il telecomando con supporto ad Alexa che permette di lanciare un’app con un semplice comando vocale oppure di gestire i vari dispositivi della smart home.

Fire TV Stick 4K Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Scende sempre più giù il prezzo della Fire TV Stick 4K Max. Oggi troviamo la chiavetta multimediale di Amazon a un prezzo di 44,99€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Essendo un prodotto Amazon la disponibilità è immediata, così come la consegna a casa.

Una valida alternativa è il Fire Tv Stick 4K: stessa qualità nelle immagini, ma con un po’ meno potenza. La troviamo in offerta con uno sconto del 43% a un prezzo di 39,99€. Disponibilità immediata e stessa velocità nella consegna.

