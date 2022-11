Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla per il Black Friday: da comprare subito

Se c’è un prodotto di Amazon che ha spopolato tra gli italiani è sicuramente la Fire TV Stick, la chiavetta multimediale che si collega al televisore tramite la porta HDMI e lo trasforma in uno smart TV. Il segreto del suo successo, però, sconfina anche tra i televisori che sono già smart e il motivo è molto semplice: offre funzionalità extra utilissime nella vita di tutti i giorni e soprattutto garantisce l’accesso ad app che molto spesso non sono presenti su alcuni smart TV. In eventi speciali come il Black Friday, poi, diventano dei prodotti bestseller grazie alle promo esclusive lanciate da Amazon. Ed è esattamente quello che accade oggi con il Fire TV Stick 4K che troviamo in offerta con uno sconto del 53% e lo si paga meno della metà. Per il dispositivo si tratta anche del minimo storico.

Il Fire TV Stick 4K, come si intuisce dal nome, supporta la miglior risoluzione possibile per i contenuti, soprattutto film e serie TV. Uno dei segreti del suo successo è anche la facilità di utilizzo e di installazione: bastano cinque minuti e la si può già cominciare a utilizzare. Nella confezione è presente anche il telecomando vocale Alexa: con un semplice comando vocale si può alzare il volume oppure lanciare una puntata della propria serie TV preferita. Non fatevi scappare questa offerta prima che finisca: il dispositivo è richiestissimo in queste ore.

Fire TV Stick 4K: come funziona e a cosa serve

Il Fire TV Stick 4K è la chiavetta multimediale con il miglior rapporto qualità-prezzo tra quelle disponibili sul mercato. E soprattutto è una delle più richieste grazie alla compatibilità con i contenuti in 4K. Se a casa avete un televisore con questa risoluzione, il modello che fa per voi è proprio il Fire TV Stick 4K (o in alternativa il più performante Fire TV Stick 4K Max, che troviamo sempre in offerta per il Black Friday).

Ma a cosa serve il Fire TV Stick? E quali sono le funzionalità offerte? Come abbiamo già detto in precedenza, la chiavetta multimediale di Amazon permette di accedere a tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming e anche a videogame esclusivi. Il dispositivo, quindi, oltre a trasformare qualsiasi vecchio televisore in uno smart TV, è utile anche per chi un TV intelligente già ce l’ha, permettendo di accedere a funzionalità esclusive. Oltre alle piattaforme video, sono disponibili anche le app di Spotify, Apple Music, Amazon Music e delle altre app di musica in streaming, in modo da trasformare il TV in una sorta di cassa Bluetooth (molto utile soprattutto durante le feste).

Uno dei segreti del successo del dongle di Amazon è la facilità di installazione e di utilizzo. Basta collegarlo alla presa della corrente, alla porta HDMI del televisore e infine seguire la procedura guidata sull’app dello smartphone. Nel giro di pochissimi minuti si completa l’operazione e si può iniziare a personalizzare il Fire TV Stick 4K con le proprie app preferite (è necessario avere il Wi-Fi sempre attivo).

Nella confezione è presente anche il telecomando vocale Alexa con il quale poter avviare la riproduzione di contenuti direttamente con la propria voce. Ed è possibile gestire anche altri dispositivi smart presenti in casa come luci e telecamere.

Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Fire TV Stick 4K al migliore prezzo di sempre grazie allo sconto del 53% che troviamo su Amazon. La chiavetta multimediale la si paga solamente 27,99€ e c’è anche la possibilità di utilizzare il pagamento a rate del sito di e-commerce (5 rate da 5,60€ al mese). Il prezzo è davvero imperdibile: si tratta del minimo storico ed è inferiore anche a quello dell’ultimo Prime Day. Difficile trovare di meglio a meno di 30€. Inoltre, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023 e quindi potete già acquistarla per regalarla ai vostri amici per Natale.

Per chi volesse spendere un po’ di meno o è alla ricerca di una chiavetta più performante e veloce, per il Black Friday troviamo in offerta anche gli altri modelli di Fire TV. Ecco una tabellina riassuntiva con prezzi e sconti:

Fire TV Stick Lite : 19,99€ invece di 29,99€ (sconto 33%)

Fire TV Stick : 22,99€ invece di 39,99€ (sconto del 43%)

Fire TV Stick 4K Max : 36,99€ invece di 64,99€ (sconto del 43%)

Fire TV Cube : 74,99€ invece di 119,99€ (sconto del 38%)

Anche per questi modelli c’è la possibilità di pagarli a rate e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di 24 ore.

