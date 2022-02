Fire TV Stick 4K di nuovo al minimo storico: l’offerta top di oggi

Uno dei prodotti più amati e desiderati su Amazon torna in offerta al suo minimo storico. Oramai il sito di e-commerce ci ha abituato alle sue offerte cicliche che vengono lanciate almeno una volta al mese. Oggi è il turno del Fire TV Stick 4K, la chiavetta multimediale che trasforma il proprio televisore in uno smart TV. Il modello in offerta oggi su Amazon è uno dei più avanzati e permette la visione di serie TV e film con una risoluzione 4K (logicamente anche il TV deve avere un pannello UHD). Il Fire TV Stick 4K è in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 34,99€, ben il 42% in meno rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Fire TV Stick 4K è un dispositivo che oramai conosciamo molto bene e che si rivela molto utile nella vita di tutti i giorni. Collegandolo al TV tramite la porta HDMI e connettendolo alla rete Wi-Fi domestica permette di accedere a un mondo di app praticamente infinto, comprese tutte quelle più importanti per il video streaming. Ci riferiamo alle classiche Amazon Prime Video, Netflix. YouTube, Twitch, DAZN e RaiPlay. Questo modello ha anche un comodo telecomando con Alexa integrata e puoi gestire da remoto tutti i dispositivi della smart home.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte del giorno, consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo bisogna cliccare qui.

Fire TV Stick 4K: caratteristiche e a cosa serve

Il Fire TV Stick 4K è uno dei modelli più performanti tra quelli lanciati da Amazon in questi anni. Come si intuisce dal nome, si tratta di una chiavetta multimediale che permette la visione di contenuti video fino a una risoluzione 4K. Anche il televisore deve avere uno schermo con la stessa risoluzione. Oltre alla qualità video 4K Ultra HD, la Fire TV Stick supporta anche Dolby Vision, HDR e HDR10+. Sul fronte audio c’è il supporto al Dolby Atmos.

Il funzionamento del Fire TV Stick 4K è molto semplice: lo si collega alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi domestica. In questo modo il proprio TV si trasforma in uno smart TV con la possibilità di installare decine di app. Il Fire TV Stick 4K è utile anche per coloro che già hanno uno smart TV perché permette l’accesso a contenuti extra. Tra le tante applicazioni che è possibile installare troviamo Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, Twitch e RaiPlay.

Nella confezione è presente anche un telecomando vocale con Alexa incorporata: basta un semplice comando vocale per avviare la riproduzione di contenuti oppure gestire i dispositivi della smart home.

Fire TV Stick 4k in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Il Fire TV Stick 4K è disponibile su Amazon a un prezzo di 34,99€, ben il 42% in meno rispetto al prezzo di listino. Per la chiavetta multimediale si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. E c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 7€ al mese. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista in 24 ore per i clienti Amazon Prime.

Per chi vuole un qualcosa in più c’è sempre in offerta il Fire TV Cube. Si tratta del modello più performanti tra quelli disponibili in questo momento. Il dispositivo è in offerta a un prezzo di 74,99€, con uno sconto del 38%. Anche in questo caso è possibile pagare in 5 rate a tasso zero.

Non fatevi ingannare dai prezzi del banner: cliccandoci sopra vi si aprirà la pagina prodotto con i prezzi scontati.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Cube