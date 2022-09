Fire TV Stick 4K, il prezzo è crollato: offerta incredibile

Settembre sta per terminar e su Amazon torna in offerta uno dei prodotti più amati e richiesti dagli utenti. Stiamo parlando del Fire TV Stick, la chiavetta multimediale di Amazon che trasforma il televisore in uno smart TV. Ma non solo. Si rivela molto utile anche per chi un televisore intelligente già ce l’ha grazie al fatto di offrire dei servizi esclusivi che permettono l’accesso a tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle dedicate allo streaming video. Come capita spesso in questi casi, troviamo in offerta tutti i modelli di Fire TV Stick, ma ce n’è uno che spicca per lo sconto di ben il 50%. Stiamo parlando del Fire TV Stick 4K, modello che, come si può intuire dal nome, supporta i contenuti fino alla risoluzione 4K. Oggi costa veramente poco (meno di 30€) e bisogna approfittarne subito, prima che l’offerta termini.

Troviamo in promo anche le altre versioni del Fire Tv Stick e i prezzi sono sempre ottimi. Il Fire TV Stick Lite e il Fire TV Stick "normale" li troviamo a un prezzo molto vicino ai 20€, mentre il modello top di gamma costa meno di 40€ e ha uno sconto di ben il 42%. Discorso a parte per il Fire TV Cube, un modello che si differenzia sia per le funzionalità offerte sia per il design. In questo caso lo sconto è del 38%, mentre il prezzo si avvicina ai 75€. Per tutti i modelli c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Fire TV Stick 4K: a cosa serve e come funziona

Avere un Fire TV Stick in casa è sempre molto utile, ancora di più se supporta la risoluzione 4K. Ma a cosa serve la chiavetta multimediale di Amazon? Molto semplice: trasforma un televisore in uno smart TV in grado di supportare applicazioni e funzionalità extra. Il Fire TV Stick, però, è molto utile anche per chi un televisore intelligente già ce l’ha. Infatti, molti sistemi operativi per TV non sono compatibili con tutte le applicazioni e in casi del genere la chiavetta multimediale si rivela fondamentale. Se avete un televisore 4K, il nostro consiglio è di acquistare un Fire TV Stick 4K, in modo da vedere alla massima risoluzione i vostri film e serie TV preferiti.

Un altro punto di forza del Fire TV Stick è la facilità di utilizzo e di configurazione. Per montarla al televisore e cominciare a utilizzarla bastano pochissimi minuti. Per prima cosa bisogna collegarla alla presa della corrente e poi alla porta HDMI del televisore. A questo punto bisogna connetterla alla rete Wi-Fi e seguire la procedura che viene mostrata sullo schermo. Una volta completata la si potrà cominciare a utilizzare e a installare tutte le proprie app preferite, da Amazon Prime Video a DAZN.

Nella confezione è disponibile anche un telecomando vocale con Alexa con cui comandare efficacemente il proprio televisore e anche i dispositivi smart presenti in casa. Tutto molto intuitivo e semplice.

Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Fire TV Stick 4K, disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 29,99€. Lo sconto è di ben il 50% e per questo motivo bisogna approfittarne subito. Trovare un dispositivo così funzionale e così utile a meno di 30€ non è cosa da tutti i giorni. E poi si rivela anche un ottimo regalo hi-tech da fare ad amici e parenti. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Per chi volesse spendere un po’ di meno o è alla ricerca di una chiavetta più performante e veloce, in offerta ci sono anche gli altri modelli. Ecco una tabellina riassuntiva:

Anche per questi modelli c’è la possibilità di pagarli a rate e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di 24 ore.

