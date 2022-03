Fire TV Stick torna al minimo storico e costa pochissimo

L’inizio del mese porta con sé un’ottima notizia: da oggi 3 marzo sono tornati in offerta su Amazon tutti i modelli di Fire TV Stick, a partire da quello Lite fino ad arrivare al Cube. La scorsa settimana il sito di e-commerce aveva scontato solamente la Fire TV Stick 4K, mentre da oggi è possibile acquistare tutti i modelli al loro minimo storico. I prezzi sono veramente interessanti: si parte da soli 22,99€ per il Fire TV Stick Lite (sconto del 23%), si passa ai 24,99€ per il modello “base" (sconto del 38%) e si arriva fino ai 74,99€ per il Fire TV Cube (sconto del 38%). Disponibili ci sono anche il Fire TV Stick 4K a 34,99€ (sconto del 42%) e il Fire TV Stick 4K Max a 39,99€ (sconto del 38%).

Le Fire TV Stick sono uno dei dispositivi più amati e desiderati dagli utenti. Su Amazon sono sempre tra i prodotti più venduti, soprattutto quando sono disponibili al minimo storico. Ma a cosa servono? E quali servizi offrono? Le Fire TV Stick sono delle chiavette multimediali che si collegano alla rete Wi-Fi di casa e al televisore (tramite la porta HDMI) e lo trasformano in uno smart TV. Grazie al Fire TV Stick è possibile scaricare applicazioni come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e vedere le proprie serie TV preferite. Essendo un dispositivo realizzato da Amazon si integrano alla perfezione con Alexa e con la smart home. Nella confezione è presente anche un telecomando che supporta i comandi vocali grazie proprio ad Alexa.

Fire TV Stick: caratteristiche e come funziona

La Fire TV Stick (in tutte le sue diverse versioni) non ha bisogno di molte presentazioni. Oramai in molti ne conoscono le funzionalità e la utilizzano quotidianamente. Per tutti gli altri che ancora non scoprono il “magico mondo" della Fire TV Stick, vi spiegheremo le sue caratteristiche.

Come detto, si tratta di una chiavetta che si collega alla rete Wi-Fi di casa e al televisore tramite la porta HDMI. In questo modo si potrà avere accesso a tutte le funzionalità del dispositivo: dalla possibilità di installare applicazioni (ce ne sono a centinaia) fino a quella di gestire la smart home. I vari modelli si differenziano principalmente per la risoluzione (i due più economici supportano una risoluzione FullHD, mentre per il 4K bisogna spendere un pochino di più) e per la potenza e la velocità nel lanciare le applicazioni.

Tra le applicazioni che possono essere installate troviamo tutte quelle più importanti per il video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTUbe, DAZN, RaiPlay e Mediaset Play Infinity. Oltre a vedere serie TV e film, è possibile anche ascoltare la musica da Amazon Music, Spotify e altri servizi

Fire TV Stick in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una Fire TV Stick, oggi è arrivato. Tutti i modelli sono in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: si parte da poco più di 20€ per il Fire TV Stick Lite. Lo sconto varia tra il 23% fino al 42% in base al modello. Tutte le versioni possono essere pagate in 5 rate a tasso zero. Ecco una tabella con il modello, il prezzo e lo sconto.

Fire TV Stick Lite : 22,99€ invece di 29,99€ (sconto 23%)

: 22,99€ invece di 29,99€ (sconto 23%) Fire TV Stick : 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%)

: 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%) Fire TV Stick 4K : 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%)

: 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%) Fire TV Stick 4K Max : 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%)

: 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%) Fire TV Cube: 74,99€ invece di 119,99€ (sconto del 38%)

L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni.

Non fatevi ingannare dal prezzo del banner: per vedere il prezzo reale scontato bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto su Amazon.

