Fire TV Stick al minimo storico: a questo prezzo sono da acquistare subito

Questo mese di maggio 2022 si chiude con i botti su Amazon. Da oggi (31 maggio) sono tornati in offerta i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che oramai conoscono tutti e che sono tra i prodotti più venduti e desiderati sulla piattaforma di e-commerce. È un ritorno in offerta trionfale per tutti e cinque i modelli: infatti li troviamo al minimo storico con prezzi che partono da meno di 20€ e con sconti che superano il 40%. Come spesso accade, questa tipologia di offerta ha una durata limitata, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. C’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dalla piattaforma di e-commerce.

Fire TV Stick Lite

Come detto, i prezzi partono da meno di 20€ per il Fire TV Stick Lite, il modello più economico e pensato per chi non ha un televisore in alta definizione, e si arriva fino ai 74,99€ del Fire TV Cube, il modello top di gamma e con funzionalità avanzate. In offerta ci sono anche i due modelli che supportano la risoluzione 4K: il Fire TV 4K a meno di 35€ e il Fire TV 4K Max a meno di 40€. Ecco a cosa servono e le funzionalità dei Fire TV Stick.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick di Amazon: a cosa servono e come funzionano

A cosa servono esattamente i Fire TV Stick? E perché sono così desiderati dagli utenti italiani? I motivi sono tanti, ma il più importante è che permettono di trasformare il proprio televisore in uno smart TV, e per chi ha già un televisore intelligente permettono di accedere a contenuti esclusivi. E poi sono economici: con meno di 20€ si acquista il Fire TV Stick Lite che già offre tantissime funzionalità esclusive.

Oltre a essere lowcost, sono anche semplici da montare e da configurare: basta collegarlo alla presa della corrente, connetterlo al Wi-Fi di casa e alla porta HDMI del televisore e lo si può già iniziare a utilizzare. Accedendo allo store delle app è possibile installare tutte quelle a disposizione. Troviamo le varie piattaforme di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Now TV, RaiPlay e YouTube.

Quale Fire TV Stick scegliere per il proprio televisore? Non è semplice scegliere quale sia il modello che meglio si adatta alla propria situazione. Sicuramente bisogna valutare la risoluzione del TV presente in casa (se non è 4K è inutile acquistare i modelli di Fire TV Stick che supportano la risoluzione più elevata) e anche cosa bisogna farne.

Essendo un dispositivo realizzato da Amazon non manca il supporto ad Alexa che si attiva tramite il telecomando vocale. Tramite l’assistente vocale si può aumentare il volume, cambiare canale, lanciare un’app e gestire anche i dispositivi della smart home.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta e minimo storico per i Fire Tv Stick di Amazon: a questo prezzo è davvero complicato non acquistarlo. Con tutte le funzionalità che offrono, sono uno strumento fondamentale per tutti coloro che hanno un televisore. Il prezzo delle chiavette HDMI di Amazon varia in base al modello e si parte da meno di 20€. Ecco uno specchietto riassuntivo con i prezzi e lo sconto di ogni modello.

Fire TV Stick Lite : 19,99€ invece di 29,99€ (sconto 33%)

: 19,99€ invece di 29,99€ (sconto 33%) Fire TV Stick : 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%)

: 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%) Fire TV Stick 4K : 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%)

: 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%) Fire TV Stick 4K Max : 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%)

: 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%) Fire TV Cube: 74,99€ invece di 119,99€ (sconto del 38%)

È possibile pagare anche in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube