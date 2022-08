Fire TV Stick, offerta incredibile: sono da acquistare subito

Le vacanze stanno per concludersi e tornano in offerta i prodotti marchiati Amazon. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle telecamere di sicurezza Blink, oggi, invece, tocca alle immancabili Fire Tv Stick. Per concludere degnamente questa estate, il sito di e-commerce ha pensato bene di scontare uno dei prodotti più amati e ricercati dagli utenti, la chiavetta multimediale in grado di trasformare il proprio televisore in uno smart TV e di accedere a funzionalità speciali.

In promozione troviamo tutti i modelli, sia quelli meno costosi come la Fire TV Stick Lite (tra i prodotti più venduti di sempre su Amazon), sia quelli top di gamma come la Fire TV Stick 4K Max (supporta la risoluzione massima e ha un processore più veloce e performante) e il Fire Tv Cube (lettore multimediale con un design moderno). I prezzi partono da poco meno di 20€ per il modello più economico con lo sconto che supera abbondantemente il 30%. L’offerta ha una durata limitata e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Fire TV Stick: a cosa servono e come funzionano

La Fire TV Stick è diventata oramai un dispositivo iconico e uno dei più riconoscibili tra quelli lanciati da Amazon in questi anni. Si è trasformata ben presto in un must have, anche per coloro che una smart TV già ce l’hanno. La chiavetta multimediale, infatti, dovrebbe servire a trasformare un normale televisore in uno smart TV, con la possibilità di installare centinaia di applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Le funzionalità offerte, però, sono così utili e avanzate che molto spesso non sono disponibili nemmeno nei televisori smart e per questo motivo diventa fondamentale averla.

Altro motivo del successo del Fire TV Stick è la facilità di utilizzo. In meno di cinque minuti è già funzionante. Basta collegarla alla presa della corrente e poi alla porta HDMI del televisore. A questo punto utilizzando l’app per lo smartphone bisogna collegarla alla rete Wi-Fi di casa e il gioco è fatto. Possiamo cominciare a installare le app disponibili sullo store e a vedere i nostri programmi preferiti.

Quale modello scegliere tra quelli disponibili in offerta? Non esiste una risposta precisa a questa domanda, dipende da diversi fattori. In primis dalle caratteristiche del proprio televisore: se non supporta la risoluzione 4K è inutile acquistare una Fire TV Stick 4K. E poi dipende da quanto vogliamo spendere: i modelli più performanti costano un po’ di più (il prezzo resta sempre super accessibile, ma si superano i 30€).

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tanti modelli in offerta per tutte le tasche. In base all’utilizzo che se ne deve fare e soprattutto alle caratteristiche del proprio televisore, si può scegliere quale Fire TV Stick acquistare. Come già detto lo sconto per ogni modello è molto elevato e in alcuni casi supera anche il 40%. Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e lo sconto di ogni modello.

Fire TV Stick Lite : 19,99€ invece di 29,99€ (sconto 33%)

Fire TV Stick : 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%)

Fire TV Stick 4K : 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%)

Fire TV Stick 4K Max : 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%)

Fire TV Cube : 74,99€ invece di 119,99€ (sconto del 38%)

La Fire TV Stick è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in pochissimo tempo. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube