Fire TV Stick di nuovo al minimo storico: il prezzo è incredibile

Maggio inizia con le super offerte su Amazon. Da oggi 3 maggio troviamo in promo al minimo storico i Fire TV Stick, le chiavette che si collegano alla porta HDMI del televisore e che permettono di accedere a tantissimi contenuti esclusivi e a tutte le piattaforme di video streaming. I Fire TV Stick sono tra i prodotti più amati e desiderati dagli utenti e non è un caso che sono nelle prime posizioni nella classifica dei prodotti più venduti. E da oggi è possibile acquistarli anche al prezzo più basso di sempre, con uno sconto che arriva fino al 42% per il modello 4K (uno dei migliori per rapporto qualità prezzo.). Si parte dal Fire Tv Stick Lite che troviamo disponibile a un prezzo di 19,99€ e si arriva ai 74,99€ per il Fire TV Cube, modello top che supporta la massima risoluzione possibile.

Ma a cosa servono i Fire TV Stick? E perché sono così ricercati? Questo dispositivo lanciato da Amazon da oramai alcuni anni permette ai televisori di diventare smart e di utilizzare applicazioni esclusive. Il perché siano così ricercati è molto semplice: sono economici (il modello Lite costa meno di 20€ in offerta), sono facili da installare e da configurare. In meno di cinque minuti lo si collega al televisore e alla rete Wi-Fi di casa e lo si inizia a utilizzare. E poi permette di utilizzare Alexa per ogni funzione della smart home: basta pronunciare il suo nome e si può lanciare un’applicazione, oppure cambiare il set di luci e creare la giusta atmosfera per vedere un film o una serie TV.

Fire TV Stick: funzionalità e a cosa serve

Il funzionamento dei Fire TV Stick è abbastanza semplice e oramai lo conoscono quasi tutti: sono tantissimi gli italiani che ne hanno acquistato un modello e che lo utilizzano ogni giorno. Quale è la funzione principale del Fire TV Stick? E a cosa serve? La spiegazione è molto semplice: il Fire TV Stick è una chiavetta multimediale che permette l’installazione delle applicazioni sul proprio televisore. Se si ha un TV vecchiotto o uno smart TV che non è compatibile con qualche app, il Fire TV Stick è il dispositivo che fa per voi. Il funzionamento è molto semplice: lo si collega alla porta HMDI, alla presa della corrente, poi alla rete Wi-Fi casalinga ed è già pronto per essere utilizzato.

Quale Fire TV Stick scegliere? In questo caso non è possibile dare una risposta univoca, molto dipende dall’utilizzo che ne dovete fare e dal tipo di televisore che avete in casa. Se ad esempio il TV ha uno schermo 4K, è consigliato acquistare un Fire TV che supporti questa risoluzione, in modo da vedere i contenuti con una qualità elevatissima.

Inoltre, i Fire TV Stick hanno un’altra funzione molto utile: il telecomando con Alexa integrata. Infatti, basta pronunciare il nome dell’assistente vocale per cambiare applicazione, lanciare un film oppure per gestire i dispositivi della smart home.

Fire TV Stick in offerta: sconto e prezzo

In base alle proprie esigenze oggi si può acquistare uno dei cinque modelli di Fire TV in offerta al minimo storico. I prezzi sono davvero convenienti: si parte da meno di 20€ per il Fire TV Lite, poi si arriva a 24,99 per il Fire TV base, fino a sfiorare i 40€ per i due modelli con risoluzione 4K. Il costo sale di un po’ per il Fire TV Cube, ma il dispositivo è diverso dalle classiche chiavette e ha qualche funzione in più. Ecco uno specchietto riassuntivo con tutti i prezzi e gli sconti dei vari modelli di Fire TV.

Fire TV Stick Lite : 19,99€ invece di 29,99€ (sconto 33%)

: 19,99€ invece di 29,99€ (sconto 33%) Fire TV Stick : 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%)

: 24,99€ invece di 39,99€ (sconto del 38%) Fire TV Stick 4K : 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%)

: 34,99€ invece di 59,99€ (sconto del 42%) Fire TV Stick 4K Max : 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%)

: 39,99€ invece di 64,99€ (sconto del 38%) Fire TV Cube: 74,99€ invece di 119,99€ (sconto del 38%)

L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Su alcuni modelli per vedere il prezzo corretto bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube