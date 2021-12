Fire Tv Stick in offerta per Natale al miglior prezzo di sempre

Se state cercando un dispositivo tech economico e allo stesso tempo molto utile da regalare a Natale, oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon sono in offerta al prezzo più basso di sempre tutti i Fire Tv Stick, la chiavetta per vedere programmi in streaming che si collega a qualsiasi televisore tramite porta HDMI. Un’occasione da non perdere, soprattutto se non sapete cosa regalare a Natale ad amici e parenti.

La promozione riguarda tutti i modelli e quindi ci sono dispositivi per tutte le tasche. Si parte dai 19,99€ del modello Lite, fino ad arrivare agli oltre 80€ per il Fire TV Cube, il più potente della famiglia. I Fire TV si sono fatti apprezzare fin dal loro lancio grazie alla semplicità d’uso e alle funzionalità a cui danno accesso, tra cui la possibilità di avere in un unico dispositivo tutte le app di streaming, a partire da Amazon Prime Video. Anche l’installazione dei Fire TV è molto semplice: basta collegarla alla porta HDMI e alla rete Wi-Fi di casa. Per tutti i modelli c’è anche la possibilità di acquistarle a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon.

Fire TV Stick: a cosa serve e come funziona

Fire TV Stick è diventato in poco tempo il dispositivo più desiderato e acquistato su Amazon (e lo è stato anche durante il Black Friday e lo sarà anche per Natale). E il motivo è semplice: è facile da installare e da configurare e dà accesso a un numero praticamente infinito di contenuti. La chiavetta si collega alla porta HDMI del televisore e lo trasforma magicamente in uno smart TV, con la possibilità di installare tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per lo video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay, YouTube e NowTV.

I nuovi modelli hanno anche un telecomando vocale con Alexa: basta pronunciare il nome del contenuto che si vuole vedere e magicamente appare sul televisore. C’è anche il supporto all’audio in stile “cinema”.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sono cinque i modelli di Fire TV in offerta su Amazon e si parte con prezzi bassissimi, anche meno di 20€. Per essere sicuri di ricevere il Fire TV entro Natale bisogna sfruttare la consegna veloce e gratuita riservata ai clienti Amazon Prime: se ancora non lo siete, potete fare l’abbonamento al servizio cliccando qui (i primi 30 giorni sono gratuiti).

Il primo modello in offerta è il Fire TV Stick Lite, disponibile a 19,99€ con uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

Il Fire TV Stick “normale”, invece, è in offerta a 22,99€, con uno sconto del ben 43%.

Per chi è vuole lo streaming in 4K le possibilità sono ben due: la Fire TV Stick 4K e la Fire TV Stick 4K Max, che è più potente del 60% e più veloce nel lanciare le applicazioni. Per questi due modelli il prezzo è rispettivamente di 33,99€ e di 38,99€. Anche in questo caso lo sconto supera il 40%.

Infine c’è in offerta anche il Fire TV Cube, il modello più avanzato e costoso. Si tratta di un lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD con controllo vocale tramite Alexa. È disponibile su Amazon a un prezzo di 84,99€ con uno sconto del 29%.

