Fire TV Stick in offerta al minimo storico: lo sconto è super

Con qualche giorno di ritardo rispetto al lancio delle offerte di Primavera, anche i Fire TV Stick tornano in forte sconto su Amazon. E come capita in queste situazioni, il prezzo è il più basso di sempre con sconti che arrivano fino al 42% per alcuni modelli. In offerta troviamo tutti i modelli, a partire dal Fire TV Stick Lite disponibile a 19,99€ (sconto del 33%), fino ad arrivare al più potente di tutti il Fire TV Cube (disponibile a un prezzo di 74,99€, con uno sconto del 38%). Troviamo anche la versione base (il Fire Tv Stick) e i due modelli con risoluzione 4K. Per tutti c’è la possibilità del pagamento a rate a tasso zero.

I Fire TV Stick non hanno bisogno di molte presentazioni. Sono tra i prodotti più venduti sul sito di e-commerce e oramai sono presenti nelle abitazioni di tantissimi italiani. In vista della Pasqua sono anche un buon regalo da fare a qualche amico e parente. Per chi, invece, ancora non sapesse a cosa serve il Fire TV Stick, la risposta è molto semplice. Si tratta di una chiavetta multimediale che si collega al televisore tramite la porta HDMI e alla rete Wi-Fi di casa. In questo modo il TV diventa smart ed è possibile utilizzare tantissime app, tra cui tutte quelle per il video streaming. I nuovi modelli hanno anche un telecomando vocale con Alexa integrata: basta chiedere all’assistente vocale e in pochissimi secondi si aprirà l’app richiesta.

Fire TV Stick: funzionalità e a cosa serve

Perché il Fire TV Stick (in tutte le sue forme e versioni) è così popolare e apprezzato? Perché è facile da utilizzare, costa poco e soprattutto offre delle funzionalità che pochi altri dispositivi hanno. Il dispositivo è pensato per chi vuole un qualcosa in più dal proprio televisore, anche se è già smart. La chiavetta, infatti, permette di accedere a una quantità di contenuti mai vista in precedenza: oltre alle app di video streaming più famose (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube), sono presenti altre piattaforme che permettono di vedere film e serie TV, anche gratis.

I diversi modelli disponibili hanno caratteristiche simili, ma divergono soprattutto su due aspetti: la risoluzione e la velocità con cui vengono aperte le applicazioni. Maggiore è il prezzo, maggiori sono le performance. Se il proprio televisore ha uno schermo con risoluzione UHD, il consiglio è di acquistare un modello di Fire TV che supporta il 4K.

Come funziona il Fire TV? Molto semplice. Basta collegarlo alla presa della corrente, inserirlo nella porta HDMI del televisore e poi connetterlo alla rete Wi-Fi di casa. Una volta completati questi passaggi, è pronto per essere utilizzato. Sullo store è possibile scegliere le app da installare.

Fire TV Stick in offerta: sconto e prezzo

Un Fire TV per ogni esigenza. Da oggi 6 aprile troviamo in offerta tutti i modelli di Fire Tv disponibili su Amazon. Il prezzo e lo sconto variano in base al modello, ma possiamo dire che si tratta del minimo storico per tutte le versioni. Per chi vuole spendere di meno c’è il Fire Tv Stick Lite o il Fire Tv Stick “normale", mentre chi non vuole privarsi della qualità del 4K deve spendere un po’ di più e acquistare uno degli altri tre modelli disponibili. Ecco una tabella riepilogativa con il prezzo e lo sconto di ogni modello.

L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Su alcuni modelli per vedere il prezzo corretto bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube