Fire TV Stick in super offerta su Amazon: prezzo al minimo storico

Da oggi 12 gennaio sono di nuovo in offerta i Fire TV Stick, le chiavette di Amazon che si collegano alla porta HDMI del televisore e lo trasformano magicamente in uno smart TV. Non hanno bisogno di molte presentazioni: sono tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce e anche tra i più desiderati degli utenti. Che cosa hanno di speciale? Permettono di installare decine di applicazioni, di accedere a un numero infinito di contenuti e sono facili da installare e configurare. E poi fatto da non trascurare, costano relativamente poco.

In totale i modelli di Fire TV sono cinque e oggi li troviamo tutti in offerta. Per alcuni si tratta del prezzo più basso di sempre, per altri ci si avvicina molto (la differenza con il minimo storico è di pochi euro). Ad esempio, troviamo il Fire TV Stick Lite a 22,93€, con uno sconto del 23% sul prezzo di listino. Oppure c’è il Fire TV Stick 4K Max a 39,99€, con uno sconto di ben il 38% sul prezzo consigliato (si risparmiano 25€). Per tutti i modelli c’è la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dalla piattaforma di e-commerce. L’offerta scade tra 6 giorni, ma poiché i Fire TV sono molto richiesti, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Approfittatene subito.

Se volete restare aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte Amazon, iscrivetevi gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Fire TV Stick: le caratteristiche e come funzionano

I Fire TV Stick non hanno bisogno di molte spiegazioni: oramai tutti ne conoscono le funzionalità e anche le potenzialità. Ma un bel riassunto sulle caratteristiche non fa mai male. La chiavetta multimediale di Amazon si collega alla porta HDMI del televisore, alla rete Wi-Fi casalinga e permette di trasformarlo in uno smart TV. In realtà in molti la utilizzano anche se hanno un televisore intelligente: il Fire TV Stick permette di accedere a un numero maggiore di applicazioni.

I modelli disponibili su Amazon sono ben 5 e si differenziano principalmente per la risoluzione e per il supporto al Wi-Fi 6. Il modello più economico e meno performante è il Fire TV Stick Lite che permette uno streaming in Full HD. Per chi è alla ricerca di un qualcosa di più performante c’è il Fire TV Stick “normale”. Mentre chi ha uno televisore 4K ha due possibilità: il Fire TV Stick 4K o la versione 4K Max con il Wi-Fi 6. L’ultimo modello, il Fire TV Cube, è il più performante e completo, con il supporto anche al controllo vocale tramite Alexa.

Le Fire TV Stick hanno in dotazione anche un telecomando vocale con Alexa incorporato così da poter cambiare canale o applicazione utilizzando semplicemente la propria voce. Essendo un prodotto smart, la chiavetta può essere utilizzata anche per controllare la propria casa intelligente, come ad esempio le telecamere di sicurezza.

Fire TV Stick in super offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tutti i modelli di Fire TV sono in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: per alcuni modelli è anche il minimo storico.

Partiamo dal Fire TV Stick Lite in offerta a 22,99€ con uno sconto del 23%. Il Fire TV “normale”, invece, è disponibile a 24,99€, con uno sconto di ben il 38%. Sconto molto interessante anche per il Fire TV 4K e il Fire TV 4K Max, in offerta a 34,99€ e a 39,99€, con uno sconto pari al 42% per il primo e del 38% per il secondo. Chiudiamo con il Fire TV Cube, in offerta a 79,99€ con uno sconto del 33%. Per tutti i modelli c’è la possibilità di acquistarli a rate a tasso zero.

Non fatevi ingannare dal prezzo che mostra il banner: se ci cliccate sopra vi aprirà la pagina prodotto Amazon con il prezzo scontato.

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire