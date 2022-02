Fire TV Stick tornano in offerta al minimo storico: l’offerta top di oggi

A un mese di distanza dall’ultima grande promozione, oggi 7 febbraio sono tornati in offerta tutti i modelli di Fire TV (in totale sono cinque), la chiavetta multimediale di Amazon che trasforma il proprio televisore in uno smart TV. I Fire TV non hanno bisogno di molte presentazioni, sono tra i prodotti più venduti e desiderati sulla piattaforma di e-commerce e oramai hanno “invaso" le abitazioni degli italiani. E i motivi sono chiari: costano poco, permettono di accedere a contenuti esclusivi e di vedere le proprie serie TV preferite in streaming e soprattutto sono facili da installare e configurare.

Come detto sono in offerta tutti i modelli: dalla Fire TV Stick Lite, disponibile a poco più di 20€, fino al Fire TV Cube, il modello top di gamma che garantisce il massimo della qualità, in offerta con uno sconto di ben il 33%. Per gli altri modelli lo sconto arriva addirittura al 42%, facendoci risparmiare praticamente la metà. Come accade per tutti i dispositivi Amazon, anche per le Fire TV Stick c’è la possibilità di pagarle a rate a tasso zero. L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Fire TV Stick: caratteristiche e a cosa servono

I Fire TV Stick sono oramai un must have: sono presenti nelle abitazioni di tantissimi italiani e si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni. Ma a cosa servono nello specifico? Trasformano il proprio televisore in uno smart TV, dando l’accesso a decine di applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming. Ma è utile anche se si ha già uno smart TV perché dà accesso a contenuti o app esclusive che magari non sono presenti sul proprio televisore intelligente. Tra le app che è possibile installare ci sono Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube e Twitch.

Su tutti i modelli è presente anche Alexa e basta un comando vocale per cambiare canale o per lanciare la propria serie TV preferita. Inoltre è possibile utilizzare anche le Skill Alexa per accedere a funzionalità speciali. I vari modelli si differenziano principalmente per la qualità delle immagini: le due versioni più economiche supportano una qualità di riproduzione in FullHD, mentre per il 4K bisogna puntare sui modelli più costosi (si parte da meno di 35€).

L’installazione e la configurazione del Fire TV Stick è molto semplice: si collega alla porta HDMI del televisore e si connette alla rete Wi-Fi. Il tutto avviene in poco meno di cinque minuti.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Probabilmente non sarà il regalo più romantico per San Valentino, ma sicuramente è uno dei più utili. Se non sapete cosa regalare al proprio partner per il 14 dicembre, uno dei tanti modelli di Fire TV Stick può essere una buona idea. Inoltre, con l’offerta disponibile oggi li si paga veramente poco. Si parte da 22,99€ per il modello Lite, si passa ai 24,99€ della Fire TV “normale" e si sale fino a 34,99€ e 39,99€ per i due modelli 4K. Per il Fire TV Cube, invece, bisogna sborsare una cifra vicino agli 80€.

Per tutte le versioni è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero e la consegna è effettuata nel giro di un paio di giorni. Per il reso ci sono a disposizione i classici 15 giorni.

Per vedere il prezzo corretto dei Fire TV Stick in offerta, cliccate sul banner e aprite le pagina del prodotto.

