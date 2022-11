Fisso e mobile con lo stesso provider: quando conviene davvero

Fino a qualche tempo fa, le promozioni per la telefonia fissa e quella mobile viaggiavano su due binari paralleli e le occasioni di interconnessione non erano così frequenti. Le cose sono molto cambiate negli ultimi anni.

In primo luogo perché le promozioni per avere Internet casa sono diventate con Internet senza limiti e altri servizi inclusi, quali le chiamate sul territorio nazionale, senza dover pagare il costo del canone telefonico.

Dall’altro lato le offerte mobile non sono più a consumo, come un tempo: esistono, infatti, delle tariffe con un costo fisso mensile, che includono una serie di servizi in termini di minuti, messaggi e Giga per navigare da mobile.

Cosa succede quando i due mondi si incontrano? Quali sono i vantaggi reali di una promozione fisso e mobile con lo stesso provider? Analizziamo il mercato attuale delle offerte al fine di capire come stiano effettivamente le cose.

Fisso e mobile: scopri quali sono le offerte più convenienti

Fisso e mobile con lo stesso operatore: quali sono i vantaggi

La prima cosa da dover considerare prima di parlare di promozioni fisso e mobile con lo stesso provider consiste nel fatto che le promozioni, sia per la telefonia fissa sia per quella mobile, si muovono davvero molto velocemente, quindi cambiano di continuo.

Cosa significa tutto ciò? Che se si rientra tra quei clienti che sono affezionati a una vecchia offerta e che non hanno mai provato a cercare qualcosa di diverso e "più moderno", sarà più immediato rendersi conto di quanto siano cambiate le promozioni per la telefonia nel tempo.

Nel caso di sottoscrizione singola, quella che si può fare è puntare su un’offerta migliorativa. Per esempio, la migrazione a un nuovo operatore per la telefonia fissa potrebbe permettere al contempo:

di ridurre il costo mensile da sostenere;

di aumentare la propria velocità di rete, per esempio passando da una rete di tipo ADSL a una FTTC o FTTH.

Per la promozione mobile si potrebbe aumentare il numero di Giga inclusi ogni mese, che oggi tendono ad essere sempre di più, e pagare un costo più contenuto, che in molti casi è inferiore ai 10 euro al mese.

Le promozioni fisso + mobile, invece, permettono di accedere a delle tariffe che non sarebbero altrimenti disponibili sul mercato, ovvero di attivare delle promozioni mobile con Giga illimitato a costo zero, oppure pagando un prezzo ridotto rispetto alla media delle offerte mobile (in particolare di quelle con Giga senza limiti).

Al fine di trovare la migliore soluzione fisso + mobile da sottoscrivere, si consiglia di procedere con un’analisi di tipo comparativo, attraverso la quale riuscire a individuare in modo efficace la soluzione che si adatta al meglio alle proprie necessità.

Scopri le migliori offerte fisso e mobile

Fisso e mobile insieme: quali sono le migliori promozioni

Ci sono diversi operatori che propongono delle offerte fisso e mobile insieme, quali TIM, Vodafone e WINDTRE. Nel valutare le promozioni dei 3 operatori è bene sapere che sono disponibili delle offerte in fibra ottica a un prezzo più basso per i già clienti mobile.

Partendo da TIM, si potrà attivare l’offerta TIM WiFi Power Smart al prezzo scontato di 24,90 euro, riservata ai clienti che hanno già una promozione mobile TIM da 9,99 euro al mese.

Attivando questa promozione, si avrà a propria disposizione ogni mese:

Internet illimitato fino a 1 Giga in download + il modem TIM HUB+;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di sottoscrizione dell’offerta online.

Confronta le promozione fisso e mobile disponibili oggi online

Vodafone Internet Unlimited potrà essere attivata al prezzo di 22,90 euro al mese, invece del canonico 27,90 euro al mese, per i già clienti mobile, che potranno così avere Internet senza limiti, un modem di ultima generazione e le chiamate gratuite su tutto il territorio nazionale.

Per poter usufruire di Giga illimitati su mobile a un prezzo più conveniente, si dovrà puntare su Family Plan, promozione che, al prezzo di 34,90 euro al mese, include, tra le altre cose, anche una SIM 5G con minuti, Giga e SMS senza limiti.

Un’offerta ancora diversa è quella proposta da WINDTRE, che propone la sua fibra ottica a 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, invece di 26,99 euro al mese.

In questo caso, oltre a Internet senza limiti fino alla velocità massima nominale di 1 Giga in download, le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza limiti, un modem moderno e 12 mesi di Amazon Prime Video, si potranno anche avere Giga illimitati fino a 3 diverse SIM mobile WINDTRE, senza pagare alcun costo aggiuntivo rispetto a quello della promozione Internet casa.