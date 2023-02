Fitbit Charge 5, lo sconto su Amazon convincerà tutti

Smartband o smartwatch? Comodità o completezza? Device low cost o prodotto premium? Di dispositivi indossabili ormai il mercato è pieno, con prezzi che vanno da poche decine di euro a diverse centinaia. Tra i marchi più apprezzati c’è Fitbit, tra le prime aziende a credere in questo settore e, oggi, facente parte del grande gruppo Google. La sua smartband Fitbit Charge 5 è un ottimo prodotto per chi cerca un braccialetto facile da indossare ma preciso nelle misurazioni, solo che costa parecchio. Ecco, allora, l’offerta Amazon ideale: Fitbit Charge 5 scontata di un terzo.

Fitbit Charge 5 – Funzione ECG – Display 1,04 pollici

Fitbit Charge 5, caratteristiche e funzioni

Fitbit Charge 5 ha un display di tipo OLED che misura 1,04 pollici con always on, quindi sul piccolo pannello sono mostrate sempre alcune informazioni come l’orario o la temperatura esterna ma senza che ciò implichi un elevato consumo di energia.

Le funzioni di monitoraggio della salute si basano principalmente sull’app ECG di Fitbit che elabora le informazioni sul battito cardiaco, grazie ai dati raccolti dal sensore biometrico posto sotto la cassa del Fitbit Charge 5.

La smartband di Fitbit può rilevare la fibrillazione atriale, che può indicare in modo precoce l’insorgere di patologie o aiutare a prevenire il rischio di infarto e di ictus. Completano il monitoraggio, la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la temperatura cutanea.

Le tre misurazioni (battito cardiaco, SpO2 e temperatura) consentono all’app Fitbit di elaborare moltissime informazioni e di restituire un quadro esaustivo dello stato di benessere di chi indossa il dispositivo, incluse la qualità del sonno, la necessità di idratazione, la regolarità del ciclo mestruale.

Con il GPS integrato e il monitoraggio di 20 attività sportive monitorabili, incluso il nuoto (resiste fino a 50 metri) è possibile conoscere la distanza percorsa in vasca, i passi fatti, le calorie bruciate, il tempo di attività fisica in zona cardio attiva, la variabilità della frequenza cardiaca in base allo sforzo.

Inoltre, non manca il chip per l’NFC, quindi con la smartband Fitbit Charge 5 al polso è possibile effettuare pagamenti contactless. Grazie al Bluetooth, è possibile ricevere sulla smartband le notifiche di messaggi e mail e sempre dal polso si possono inviare risposte rapide.

Infine, la batteria secondo i dati dichiarati dal produttore ha un’autonomia di 7 giorni mentre la ricarica completa richiede due ore.

Fitbit Charge 5: l’offerta Amazon

La smartband Fitbit Charge 5 è arrivata in Italia ad un prezzo di listino di 179,95 euro, quindi si posiziona in una fascia decisamente alta del mercato: a quel prezzo si comprano smartwatch con uno schermo ben più grande.

Quel che giustifica il prezzo elevato, però, è la qualità dei sensori e la raffinatezza del software (ricordiamo che Fitbit è ormai un marchio di Google).

Grazie all’offerta Amazon, in ogni caso, il prezzo cambia di parecchio e ora Fitbit Charge 5 costa 119,99 euro (-33%, – 59,96 euro).

