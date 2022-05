Fitbit Charge scende di prezzo: quanto costa ora

Da anni Fitbit è sinonimo di fitness: i suoi tracker sono sempre stati tra i più apprezzati dispositivi per monitorare in modo facile, ma affidabile, l’allenamento e la salute degli utenti. Da quando Fitbit è entrata nell’universo Google, poi, tutto è diventato ancora più facile grazie alla progressiva integrazione con l’app Google Fit, presente su tutti gli smartphone Android.

Tra i vari fitness tracker di Fitbit uno di quelli che ha avuto più successo è stato Fitbit Charge 4, dotato di GPS per monitorare gli allenamenti all’aperto e i percorsi effettuati. Oggi è disponibile anche il Fitbit Charge 5, che migliora il design e il display (adesso a colori) e aggiunge i sensori per l’ECG e l’EDA Scan. Due funzioni che, però, non servono a tutti tanto è vero che Fitbit continua a tenere in listino anche il modello Fitbit Charge 4 oltre al 5 e tale modello si vende ancora molto bene. Adesso è anche sceso di prezzo su Amazon ed è diventato particolarmente conveniente.

Fitbit Charge 4 – Fitness Tracker con GPS e monitoraggio frequenza cardiaca

Fitbit Charge 4: caratteristiche tecniche

Fitbit Charge 4 è un fitness tracker che bada molto alla sostanza e poco all’apparenza: non ha alcuna funzione o caratteristica particolarmente “ruffiana“, solo cose che servono realmente. Lo schermo, ad esempio, non è a colori.

C’è però il GPS, cosa che ci permette di allenarci e tracciare i percorsi anche senza portarci dietro il telefono (se ce lo portiamo, però, possiamo leggere dal Fitbit le notifiche delle app).

Grazie ai sensori integrati il Fitbit Charge 4 può fare un monitoraggio continuo sia dell’attività fisica che del sonno, della saturazione dell’ossigeno nel sangue Sp02, delle variazioni di frequenza cardiaca e può fare una misurazione continua del battito cardiaco. Ma non solo: c’è anche il sensore che rileva la temperatura corporea e persino il chip NFC, per i pagamenti elettronici contactless.

Fitbit Charge 4: l’offerta Amazon

Fitbit Charge 4, pur essendo un dispositivo di un paio di anni fa, ha ancora un prezzo abbastanza elevato dovuto al fatto che funziona bene e si vende bene: 149,95 euro. Al momento, però, è in offerta su Amazon e costa decisamente meno: 99 euro (-50 euro, -34%).

