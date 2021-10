Fitbit Luxe: con l'aggiornamento è il miglior fitness tracker 2021

Ufficializzato ad aprile, Fitbit Luxe era già uno dei migliori fitness tracker del 2021. Adesso però con l’ultimo aggiornamento rilasciato da Fitbit si candida seriamente ad essere il miglior fitness tracker 2021, ammesso che non lo sia già: arrivano l’Always on Display e la misurazione dell’ossigeno nel sangue, SpO2.

Due funzionalità in grado di fare la differenza per l’utente in fase d’acquisto, quando ci si trova a valutare proposte diverse con funzionalità differenti. Insomma, è chiaro come non si tratti di un semplice aggiornamento firmware ma di uno che è in grado di cambiare le carte in tavola tra Fitbit Luxe e la concorrenza. Così, la smart band dell’azienda controllata da Google possiede tutte le caratteristiche funzionali annunciate al lancio e si propone come una delle migliori o forse la migliore scelta del suo genere. Per l’estetica, su cui i designer hanno lavorato parecchio, e per la completezza tecnica e funzionale.

Fitbit Luxe, le novità dell’aggiornamento

Con l’ultimo aggiornamento firmware contrassegnato dalla versione 1.151.6, Fitbit Luxe guadagna l’Always on Display (AoD) che era stato promesso al lancio, ossia quella funzione che con un consumo della batteria minimo mostra sempre le informazioni chiave come l’ora, il tempo residuo di un timer o i parametri più importanti durante gli allenamenti, e che è resa possibile dallo schermo di tipo OLED di Fitbit Luxe.

Installato l’aggiornamento, per abilitare AoD basta attivare l’opzione Display sempre attivo o Always on Display all’interno delle impostazioni dedicate allo schermo. Si può pure impostare una fascia oraria fuori dalla quale AoD è disattivato.

L’altra novità più importante introdotta dall’ultimo aggiornamento su Fitbit Luxe, anch’essa promessa al lancio, è la misurazione durante il riposo notturno della saturazione dell’ossigeno nel sangue, SpO2. I dati relativi al parametro vengono mostrati nel riquadro dedicato allo scorrimento verso l’alto con il polpastrello dal quadrante orologio, oppure nella sezione Metriche di salute o Health Metrics dell’app per Android o iPhone.

Fitbit Luxe, com’è fatto

Fitbit Luxe è un dispositivo più compatto ed economico rispetto agli smartwatch classici dell’azienda ma che trae beneficio da tutte (o quasi) le loro funzioni. Di conseguenza ci sono il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il punteggio di gestione dello stress, il monitoraggio del sonno o la rilevazione della temperatura cutanea.

Sono tutte possibilità che vanno ad arricchire le Metriche di Salute, sezione dell’app per smartphone che consente di avere una panoramica del proprio benessere incrociando i dati provenienti dai sensori. Per lo sport Fitbit Luxe propone 20 modalità di allenamento, tra cui spinning, tennis, golf o pilates, con tanto di GPS integrato che garantisce un monitoraggio preciso delle attività come corsa o ciclismo che tendenzialmente prevedono degli spostamenti all’aperto.

Di fatto c’è tutto ciò che si potrebbe desiderare da un dispositivo di questo tipo, per alcuni c’è anche più del necessario: ha un display AMOLED da 0,76 pollici, verticale e incastonato in una cassa in acciaio inossidabile. Resiste all’acqua, fino ad una profondità di 50 metri e si connette allo smartphone via Bluetooth per comunicargli i dati rilevati dai sensori, ma anche per mostrare le notifiche su SMS, chiamate, email e calendario.

Fitbit Luxe si caratterizza, però, soprattutto per l’eccellente design, i materiali e la qualità costruttiva. Il prezzo di questo fitness tracker è quello giusto, per la qualità e le funzioni offerte: si parte da 148 euro.

