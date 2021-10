Come dimagrire la pancia con Will Smith e uno smartwatch

Se da qualche mese sui social vedete spesso video di Will Smith che si allena, con tanto di hashtag #BestShapeOfMyLife, sappiate che non è un caso: l’attore americano ha infatti stretto un accordo di collaborazione con Fitbit, la nota azienda (ora nell’universo Google) che produce alcuni dei più famosi e apprezzati smartwatch e fitness tracker per lo sport e la salute.

Adesso l’attore e l’azienda fanno un ulteriore passo avanti e la collaborazione (nonché il sudore di Will Smith) aumenta ulteriormente: l’attore sta infatti registrando una serie esclusiva di video per Fitbit Premium, il servizio di personal training in abbonamento di Fitbit. Il programma si chiama “StrongWill" e alterna sessioni brucia pancia e brucia calorie a sessioni di rilassamento e mindfulness. A breve, quindi, sarà possibile allenare il corpo e la mente con Willy il principe di Bel-Air come compagno virtuale di palestra, senza alcuna necessità di volare a Bel-Air: tutti i corsi si potranno infatti seguire comodamente (?) in streaming da casa.

StrongWill: gli allenamenti con Will Smith

Il programma di allenamento StrongWill non prevede l’uso di attrezzatura, né richiede di andare in palestra. Sarà diviso in 6 grandi aree:

Allenamento a corpo libero con l’allenatrice Roz the Diva

con l’allenatrice Roz the Diva Sfida principale con l’allenatrice Jahdy (incentrato sullo sviluppo della forza)

con l’allenatrice Jahdy (incentrato sullo sviluppo della forza) Trova il tuo centro con l’allenatrice Faith Hunter (respirazione profonda e meditazione)

con l’allenatrice Faith Hunter (respirazione profonda e meditazione) Mobility Yoga con l’allenatore Hiro Landazuri

con l’allenatore Hiro Landazuri Let’s Go Cardio! con l’allenatrice Maya Monza (cardio alta intensità, fino al defaticamento)

con l’allenatrice Maya Monza (cardio alta intensità, fino al defaticamento) HIIT (High Intensity Interval Training) con l’allenatrice Bianca G

Fitbit o Apple Fitness+?

Will Smith non è certo un testimonial da poco, men che meno uno che costa poco avere in squadra. Ma Fitbit, evidentemente, ha deciso di andare “all in" e sfidare di petto Apple Fitness+, servizio molto simile offerto da Apple e che tra poco sarà disponibile anche in Italia.

In entrambi i casi si tratta di servizi connessi a uno specifico hardware: gli smartwatch e le smart band di Fitbit, da una parte, gli Apple Watch, dall’altra. A parte il costo dell’hardware, comunque, i prezzi dei due servizi sono molto simili.

Fitbit Premium, già disponibile in Italia, costa 8,99 euro al mese o 79,99 euro l’anno mentre Apple Fitness+ in USA costa 9,99 dollari al mese o 79,99 dollari l’anno.