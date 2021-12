Fitbit Sense: lo smartwatch Top di Google è di nuovo a prezzo minimo

Tra le decine di smartwatch “non Apple Watch" presenti sul mercato ben pochi modelli si distinguono e, tra di essi, vanno citati certamente quelli di Fitbit. D’altronde, se Google ha comprato l’azienda americana per 2,1 miliardi di dollari un motivo ci dovrà pur essere.

E, infatti, il motivo c’è: Fitbit produce ottimi smartwatch e ottime smartband, con ottimi sensori per monitorare le salute e lo sport. E, se guardiamo ai sensori, il modello più evoluto, lo smartwatch Fitbit top di gamma, è certamente il Fitbit Sense. Cioè il modello leggermente più avanzato rispetto al già ottimo Fitbit Versa 3, dal quale differisce per la presenza del sensore EDA (per la misurazione dello stress) e dalla possibilità di fare un elettrocardiogramma continuo. Certo, il prezzo di Fitbit Sense è da top come le caratteristiche, ma per fortuna su Amazon oggi lo si compra di nuovo al minimo storico.

Fitbit Sense: caratteristiche tecniche

Fitbit Sense ha un design moderno ma elegante, caratterizzato dal grande quadrante quadrato con display OLED da 1,58 pollici. Dal punto di vista della qualità costruttiva è eccellente, un vero premium con tanto di certificazione IP68 (resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità).

Lo smartwatch migliore di Fitbit è dotato di connessioni Bluetooth 5 e WiFi e del chip NFC per i pagamenti contactless. Completissima la lista dei sensori, tra i quali spiccano quello SpO2 per misurare l’ossigenazione del sangue, quello EDA per la micro sudorazione (monitora il livello di stress), il sensore di variazione della temperatura pelle di notte (monitora la qualità del sonno), il sensore ECG (elettrocardiogramma). Infine c’è il GPS è integrato, quindi l’orologio può essere usato per fare sport all’aperto anche senza smartphone.

Fitbit Sense ha il sistema operativo Fitbit OS, può essere usato per leggere le notifiche dallo smartphone e per rispondere, con messaggi preimpostati personalizzabili, e può anche controllare la riproduzione della musica.

Fitbit Sense: l’offerta Amazon di Natale

Il prezzo di listino di Fitbit Sense è di 329,95 euro, non pochi ma neanche tanto rispetto ai famosi concorrenti Apple. Al momento, però, è possibile comprarlo su Amazon con un corposo sconto.

Fitbit Sense ora costa 229,99 euro (-100 euro, -30%), venduto e spedito da Amazon, e diventa, così, un ottimo regalo di Natale per chi ama lo sport o tiene molto alla salute.

Fitbit