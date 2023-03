Fitbit Sense, prezzo in picchiata: oggi costa la metà

Nella categoria degli smartwatch top rientra sicuramente il Fitbit Sense. Stiamo parlando di uno dei migliori orologi lanciati negli ultimi anni, realizzati da una delle aziende che ha creduto maggiormente nel mercato dei wearable e non a caso è stata acquistata da Google. Il Fitbit Sense è il dispositivo di bandiera: un orologio moderno, con funzionalità avanzate e molto versatile, utile sia nella vita di tutti i giorni sia in attività specifiche come gli allenamenti. È in grado di monitorare diversi parametri vitali, tra cui il battito cardiaco in tempo reale. Offre statistiche avanzate per gli allenamenti: il Livello di Recupero Giornaliero e tanti indici sintetici molto interessanti.

Uno smartwatch super completo e che oggi troviamo anche in offerta a un prezzo speciale. Il Fitbit Sense, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto top del 42% che fa risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che possiate trovare in questo momento sul web per uno smartwatch. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Una promo veramente completa e che non bisogna farsi scappare: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Fitbit Sense: scheda tecnica e funzionalità

Quando si parla di uno smartwatch, bisogna partire soprattutto dalle funzionalità, sono loro a fare la differenza. E sotto questo punto di vista il Fitbit Sense ha pochi eguali. Si tratta di un orologio super completo con sensori di ultima generazione in grado di monitorare più aspetti. Grazie ai sensori nascosti sotto il display, è possibile tracciare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e respiratoria, la variabilità del battito cardiaco, la temperatura cutanea e tanti altri aspetti. È disponibile anche l’app ECG per effettuare una valutazione della fibrillazione atriale. Non manca l’app per il monitoraggio del sonno avanzato e l’app EDA Scan che valuta lo stress giornaliero e suggerisce esercizi per la respirazione ad hoc. Presente anche il monitoraggio del sonno con un report completo su come migliorare il riposo notturno.

Altrettanto validi gli strumenti per gli amanti del fitness. Sono supportate più di 20 modalità sportive, tra cui tutte quelle più utilizzate. Per ogni sport vengono raccolti tantissimi dati e fornite statistiche avanzate. Inoltre, l’orologio è in grado di valutare il proprio stato fisico e suggerirti se continuare ad allenarsi oppure se recuperare le energie.

A tutto questo si associa un design molto particolare con uno schermo di forma rettangolare. Il display da 1,3" può essere personalizzato con le tante watch faces messe a disposizione da Fitbit. L’azienda statunitense ha sviluppato anche app utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio Fitbit Pay che permette di pagare la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Inoltre, collegando lo smartwatch allo smartphone è possibile ricevere le notifiche di messaggi e chiamate. È compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente: con un semplice comando vocale puoi impostare la sveglia oppure controllare il meteo. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Fitbit Sense in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e offerta choc per il Fitbit Sense, smartwatch che come abbiamo appena visto ha caratteristiche e funzionalità veramente ottime. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 192,98€, con uno sconto super del 42%. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, con in più tutte le garanzie assicurate da Amazon, tra cui la consegna rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Il risparmio supera i 130€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva direttamente durante la fase di check-out.

