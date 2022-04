Fitbit Sense, lo smartwatch per la salute in offerta con un super sconto

Le offerte di Primavera di Amazon sono terminate, ma non per questo motivo mancano altre promozioni molto interessanti. Come, ad esempio, lo smartwatch Fitbit Sense, modello top di gamma dell’azienda statunitense, che oggi troviamo in offerta a un prezzo di 232,37€ (molto vicino al minimo storico) grazie allo sconto del 30% che fa risparmiare quasi 100€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto dallo stesso sito di e-commerce.

Fitbit è una delle aziende che per prima ha investito nel settore dei fitness tracker e degli smartwatch. Negli ultimi anni ha puntato molto sull’aspetto del monitoraggio della salute e non è un caso che il Fitbit Sense abbia dei sensori molto avanzati che tengono sotto controllo diversi parametri. Sullo smartwatch troviamo un’app ECG per il ritmo cardiaco, un’applicazione per controllare il livello dello stress e un’altra ancora per misurare la temperatura corporea. E poi non manca il monitoraggio dell’attività fisica con allenamenti mirati e pensati sulle proprie capacità e su obiettivi da raggiungere. Come capita spesso su Amazon, l’offerta potrebbe durare pochissimi giorni, quindi non fatevela scappare.

Fitbit Sense: scheda tecnica e funzionalità

Fitbit Sense è uno degli smartwatch con le funzionalità più avanzate disponibili sul mercato. Non ha nulla da invidiare a dispositivi più famosi e che costano di più. Con questo smartwatch l’azienda statunitense ha puntato molto sull’aspetto della salute, integrando nuovi sensori e sviluppando alcune app ad hoc. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il design è quello classico di Fitbit, con un quadrante rettangolare con i bordi leggermente stondati. Le dimensioni dello schermo non sono grandissime, quindi si adatta a qualsiasi tipologia di polso. Il quadrante può essere anche personalizzato in base alle proprie necessità e se ne possono memorizzare fino a cinque.

Lo smartwatch di Fitbit è il compagno ideale per prendersi cura del proprio corpo. Sono tante le funzionalità presenti nell’orologio, a partire dal Livello di Recupero Giornaliero che ti dice se sei pronto ad allenarti al massimo oppure se hai bisogno ancora di riposo. Sul fronte della salute, c’è l’app ECG (elettrocardiogramma) che monitora costantemente il battito cardiaco e ti avverte se riscontra dei segnali di fibrillazione atriale. Disponibile anche un’applicazione per misurare la temperatura cutanea e una per rilevare il livello dello stress. Per diminuire la stanchezza mentale ci sono anche degli esercizi con respirazione guidata. Infine, non manca il monitoraggio del sonno, con un report sulla qualità del riposo (ti dice anche se russi), e il monitoraggio del ciclo.

Oltre alla salute, lo smartwatch Fitbit Sense ti aiuta a tenere sotto controllo anche l’attività fisica. Sono oltre 20 gli allenamenti disponibili che si basano sulle tue caratteristiche e sugli obiettivi da raggiungere. Fitbit ha sviluppato anche app utili nella vita di tutti i giorni, come Fitbit Pay che permette di pagare la spesa avvicinando l’orologio al POS. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Fitbit Sense in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartwatch Fitbit Sense al prezzo più basso di sempre degli ultimi mesi. È possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto del 30% a un prezzo di 232,37€. Il risparmio si avvicina ai 100€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 46,48€ al mese. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare solo qualche giorno (per gli abbonati a Prime). Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Fitbit Sense