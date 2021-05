Fitbit Versa 2: con il 40% sconto è lo smartwatch da comprare

Negli ultimi anni l’offerta di smartwatch sul mercato si è arricchita moltissimo e tanti sono oggi i modelli a disposizione, con un altrettanto ampio range di prezzo. Per non parlare del fatto che è sempre più difficile capire il confine tecnico tra smart band e smartwatch visto che le prime sono sempre più simili ai secondi.

La discriminante, a partire da una certa qualità costruttiva, diventa sempre di più il prezzo. Capita, così, di trovare ottime offerte su modelli della generazione precedente poco dopo l’arrivo sul mercato della nuova versione. E’ il caso del Fitbit Versa 2, che a meno di un anno dal lancio sul mercato del Versa 3 adesso si compra a prezzi estremamente vantaggiosi. Si tratta di un orologio intelligente di Fitbit, quindi di Google, ma con supporto anche ad Amazon Alexa: potremo quindi utilizzarlo anche per impostare sveglie e promemoria. Alexa a parte, che è un plus ma non è essenziale in questo tipo di prodotti, il Fitbit Versa 2 si è rivelato nel tempo un ottimo smartwatch in grado di monitorare la maggior parte degli allenamenti, di parametri fisici e persino il sonno.

Fitbit Versa 2: cosa offre

Il Fitbit Versa 2 è uno smartwatch con schermo touch da 1,34 pollici AMOLED e due cinturini in dotazione di lunghezza diversa, per essere indossato comodamente sia dagli uomini che dalle donne. Il design, d’altronde, è unisex e sobrio mentre la compatibilità è sia con gli smartphone Android (dalla versione 7 in poi), sia con gli iPhone con iOS (dalla 12.2 in poi).

Può registrare la nostra attività fisica per tutta la giornata: passi e scalini, monitoraggio del sonno, calorie bruciate, battito cardiaco ed esercizi fisici. L’esercizio fisico, poi, è monitorato in modo preciso grazie al GPS del telefono, che tiene traccia dei nostri percorsi quando lo attiviamo e associamo i due dispositivi.

Ma non solo: Fitbit Versa 2 ha anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), un valore da tenere sempre sotto controllo negli ultimi tempi, e persino quello della temperatura cutanea.

La batteria dura oltre 6 giorni con un utilizzo medio, si arriva a 3-4 giorni con un uso intenso e con l’ascolto prolungato della musica. A proposito di musica: con 4 GB di spazio a disposizione ne possiamo portare con noi veramente parecchia e, se non ci basta, possiamo sempre scaricare l’app di Spotify. Associato al proprio account Google, poi, il Fitbit Versa 2 può essere usato anche per rintracciare lo smartphone.

Passando ai dati strettamente tecnici, infine, vanno citati l’accelerometro a 3 assi, l’altimetro, il chip NFC (per pagare ai POS con Google Pay senza la carta), la connessione Wi-Fi e una resistenza all’immersione in acqua fino a 50 metri.

Fitbit Versa 2: quanto costa

Sullo store ufficiale di Fitbit il Versa 2 ha un prezzo di partenza di 179,99 euro. Non sono pochi, ma il prodotto li vale tutti. Il bello, però, è che in questi giorni lo possiamo comprare a molto, ma molto, meno: appena 119,99 euro su Amazon, dove è in offerta con il 40% di sconto (prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti).

A meno di centoventi euro il Fitbit Versa 2 diventa un vero e proprio best buy: chi in questo momento sta cercando uno smartwatch dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione.

Smartwatch Fitbit Versa 2 on controllo vocale e monitoraggio del sonno